首波確定無陸生！　教育部開放港澳泰紐等11國境外生入境得符合3原則

記者崔至雲／台北報導

教育部今（17日）指出，依據中央流行疫情指揮中心所頒布之各項指引與規定，提出開放境外學生返台就學的標準作業程序與相關配套措施等具體完整規劃，同意優先開放11個低風險國家/地區，包含，越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹，且須現居於這11國家/地區之境外生入境，並優先安排至校外防疫旅館完成檢疫程序後再返校就學。





▲潘文忠說明境外生返台原則。（圖／疾管署提供）

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▼境外生返台3項原則、2項標準。（圖／教育部提供）

教育部提出「三個原則、兩個標準作業程序」，以確保境外生有序入境。

一、境外生返台三個原則：

(一)優先開放指揮中心「低風險國家/地區」名單之境外學生入境。

(二)在符合「低風險國家/地區」中，以108學年度應屆畢業生優先入境，並視其入境後檢疫情形，再依序分順位批次放寬其他舊生及新生入境。

(三)安排學生入境後，優先入住校外防疫旅館。

二、由各大學提送入境名單及檢疫場所規劃並經教育部確認後，依照兩個標準作業程序，讓境外生安全有序入境：

(一)境外生抵達台灣前：入境名單實名報核、確認檢疫場所、班機調查及簽證核發等標準作業程序。

(二)境外生抵達台灣後：機場邊境管制、單一報到櫃檯、防疫交通接送、安排檢疫場所等標準作業程序。

▲教育部優先開放11個低風險國家/地區之境外生入境。（圖／教育部提供）

教育部長潘文忠也說明，針對目前指揮中心公告低風險國家地區，還未返台的應屆畢業學生有2238位，未來可以準備入台。另外，也表示，優先讓應屆畢業生返台是因畢業生課業都已到一個階段了，雖然各校都已透過安心就學方案做就學銜接，但還是希望學生可以盡快返台完成課業。

首批境外生不包含陸生，潘文忠也說，目前是先開放低風險國家的境外生，未來也會在嚴謹的情況下，做後續的滾動修正討論，至於境外生返台檢疫費用，潘文忠也說，相關費用將由受檢疫的學生負擔。



教育部表示，將定期請指揮中心提供可准予開放之低風險國家/地區更新名單，再據以執行安排境外生依順位分批次入境等相關作業。教育部亦將持續檢視境外生入境檢疫情形，再評估依序放寬其他入境對象，確保在防疫優先前提下，安全有序的讓境外生返台就學。

▲境外生返台優先順序。（圖／教育部提供）

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