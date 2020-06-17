　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首波確定無陸生！　教育部開放港澳泰紐等11國境外生入境得符合3原則

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者崔至雲／台北報導

教育部今（17日）指出，依據中央流行疫情指揮中心所頒布之各項指引與規定，提出開放境外學生返台就學的標準作業程序與相關配套措施等具體完整規劃，同意優先開放11個低風險國家/地區，包含，越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹，且須現居於這11國家/地區之境外生入境，並優先安排至校外防疫旅館完成檢疫程序後再返校就學。

▲▼0617中央流行疫情指揮中心記者會_教育部長潘文忠。（圖／疾管署提供）

▲潘文忠說明境外生返台原則。（圖／疾管署提供）

請繼續往下閱讀...

▼境外生返台3項原則、2項標準。（圖／教育部提供）

▲▼ 境外生來台原則。（圖／教育部提供）

▲▼ 境外生來台原則。（圖／教育部提供）

教育部提出「三個原則、兩個標準作業程序」，以確保境外生有序入境。

一、境外生返台三個原則：
(一)優先開放指揮中心「低風險國家/地區」名單之境外學生入境。
(二)在符合「低風險國家/地區」中，以108學年度應屆畢業生優先入境，並視其入境後檢疫情形，再依序分順位批次放寬其他舊生及新生入境。
(三)安排學生入境後，優先入住校外防疫旅館。

二、由各大學提送入境名單及檢疫場所規劃並經教育部確認後，依照兩個標準作業程序，讓境外生安全有序入境：
(一)境外生抵達台灣前：入境名單實名報核、確認檢疫場所、班機調查及簽證核發等標準作業程序。
(二)境外生抵達台灣後：機場邊境管制、單一報到櫃檯、防疫交通接送、安排檢疫場所等標準作業程序。

▲▼ 境外生來台原則。（圖／教育部提供）

▲教育部優先開放11個低風險國家/地區之境外生入境。（圖／教育部提供）

教育部長潘文忠也說明，針對目前指揮中心公告低風險國家地區，還未返台的應屆畢業學生有2238位，未來可以準備入台。另外，也表示，優先讓應屆畢業生返台是因畢業生課業都已到一個階段了，雖然各校都已透過安心就學方案做就學銜接，但還是希望學生可以盡快返台完成課業。

首批境外生不包含陸生，潘文忠也說，目前是先開放低風險國家的境外生，未來也會在嚴謹的情況下，做後續的滾動修正討論，至於境外生返台檢疫費用，潘文忠也說，相關費用將由受檢疫的學生負擔。

教育部表示，將定期請指揮中心提供可准予開放之低風險國家/地區更新名單，再據以執行安排境外生依順位分批次入境等相關作業。教育部亦將持續檢視境外生入境檢疫情形，再評估依序放寬其他入境對象，確保在防疫優先前提下，安全有序的讓境外生返台就學。

▲▼ 境外生來台原則。（圖／教育部提供）

▲境外生返台優先順序。（圖／教育部提供）

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
天珠商被狂砍32刀慘死！2男搶走價值千萬天珠埋屍遭判死刑
南韓統一部長請辭！「兩韓關係惡化」下台負責
正妹只穿比基尼開貨車…3影片掉出巨胸形狀！拉近看是《國光》女
快訊／民進黨宣布徵召陳其邁：力挺高雄、大步邁進
清大博士生劈2女...隔年出車禍！說話無法超過10字　正宮照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別忘記這周六要補班！　國5北向高乘載管制6/21暫停實施

3寶爸結紮！「回診數據」震驚醫生：千分之一機率...男網友全捏一把冷汗

最爽打工！大學生激推「超涼職缺」做到畢業　過來人認證：賺了快20萬

新冠肺炎大解封　台南學校上呼吸道群聚感染增加

台鐵端午「第二波加班」又賣光！搶到票2天內取票　搶不到可搭站票

國寶肉體金身柯象「年度健檢」　回駕台灣博物館…鄉親設香案恭送

金門「砲彈鋼刀」何時斷貨？　網曝暗黑真相：都是噱頭

選市長？接副院長？　陳時中笑了：我現在很忙，而且聲量下降了

儲蓄險「利息=銀行3倍」　人妻被狂推：7月停賣！網戰爆...保險員打臉

英國發現一款類固醇可降新冠重症死亡！張上淳說明國內現況：會再討論指引

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

獨／「在不瘋狂」游否希認愛「網紅團員」　想「先有後婚」5年內成家：我過氣了！

別忘記這周六要補班！　國5北向高乘載管制6/21暫停實施

3寶爸結紮！「回診數據」震驚醫生：千分之一機率...男網友全捏一把冷汗

最爽打工！大學生激推「超涼職缺」做到畢業　過來人認證：賺了快20萬

新冠肺炎大解封　台南學校上呼吸道群聚感染增加

台鐵端午「第二波加班」又賣光！搶到票2天內取票　搶不到可搭站票

國寶肉體金身柯象「年度健檢」　回駕台灣博物館…鄉親設香案恭送

金門「砲彈鋼刀」何時斷貨？　網曝暗黑真相：都是噱頭

選市長？接副院長？　陳時中笑了：我現在很忙，而且聲量下降了

儲蓄險「利息=銀行3倍」　人妻被狂推：7月停賣！網戰爆...保險員打臉

英國發現一款類固醇可降新冠重症死亡！張上淳說明國內現況：會再討論指引

搶2.6億彩虹經濟　北市將開放外國同志領紀念證書

15年第一次！　歐漢聲認做不出效果...就是怕乃哥生氣

別忘記這周六要補班！　國5北向高乘載管制6/21暫停實施

隨時都餓翻！　吃貨貓「180度轉頭挖飼料」...媽頭超痛：牠沒飽過

黃鸚鵡「小視窗私聊」3缺1！　藍鳥哀怨縮角落笑翻網：被霸凌啦

中職／桃猿「最強進場禮」　三連霸金戒指限量贈送

「國瑜人員」還在市府群組？　鄭照新嗆基進黨「腦子有洞」：帳號隨公務機繳回

3寶爸結紮！「回診數據」震驚醫生：千分之一機率...男網友全捏一把冷汗

蔡壁如喊話國民黨「自信一點」：陳其邁當高雄市長不一定做得好

北韓放話「邊境派兵」！首爾國防專家推測：布署砲兵、裝甲部隊

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

「據聞離開北京班機班班客滿！」醫憂：第二波病毒來了

客人錢用撒的！外送哥彎腰撿錢　「碰一聲」他傻了

為何大咖藝人都賣乾拌麵？內行：根本爽賺

快訊／07：17規模4.7地震！　最大震度3級

地鐵列車驚見「無體女腿」　照片真相曝光

快訊／07：17地牛翻身！　台北明顯搖晃

媒體瘋傳金與正動機　旅韓台人揭韓人真實反應

吳夢夢自曝上空無碼照　本尊帳號曝光

砸錢裝潢租屋…女子秒被房東趕走

日本人搜照片失望：這麼肥　吳夢夢高EQ回文

「店休公告萌爆」阿嬤去遶境　萬人驚：神童

老鳥搖頭「大學畢業生不會Word、Excel」

陌生好友傳謎片！老弟「邊看邊DIY」悲劇了

更多熱門

相關新聞

鄭麗文：蘇貞昌身邊容不下光環比他高的陳時中

鄭麗文：蘇貞昌身邊容不下光環比他高的陳時中

行政院副院長陳其邁將接受民進黨徵召投入高雄市長補選，副閣揆預計由經濟部長沈榮津接任，新任經濟部長內定王美花接任。對此，國民黨立委鄭麗文17日受訪時酸說「真的是官場現形記，不勝唏噓」，也證明了滿意度高的衛福部長陳時中真的「功高震主」，行政院長蘇貞昌身邊容不下一個光環比他高的人，替陳時中感到非常可惜。

疫情蔓延中　川普辦大型室內造勢

疫情蔓延中　川普辦大型室內造勢

港審判示威者　13歲男女被控暴動罪

港審判示威者　13歲男女被控暴動罪

香港失業率創15年新高　陳茂波發文

香港失業率創15年新高　陳茂波發文

北京自我隔離　中高風險禁止離京

北京自我隔離　中高風險禁止離京

關鍵字：

境外生陳時中潘文忠教育部疫情

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

即／死傷增加　印度：20官兵喪命

「據聞離開北京班機班班客滿！」醫憂：第二波病毒來了

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面