快訊／柯文哲再加碼三倍券 「悠遊卡+悠遊付」高中職學生回饋1千元

記者楊亞璇／台北報導

針對台北市8.9萬高中職學生，台北市長柯文哲24日宣佈， 凡持北市高中職學生證上網登錄振興券，期限內「嗶卡」累積消費3千元，除中央回饋2千元，北市加碼回饋500元，若綁定悠遊付，再回饋加碼500元，一卡一付共計1000元。

柯文哲指出，上週提出敬老卡、愛心卡，嗶3千領3千的加碼優惠後，今天第二波再度針對高中職學生提出新方案。

柯文哲表示，7月1日起，持有北市高中職學生證 ，上網登錄振興券，期限內逼卡累積消費3千元，除中央回饋2千元，北市再加碼回饋500元，若綁定悠遊付，再另外回500元，一卡一副總共加碼1000元。

財源的部分，副市長黃珊珊說，不像悠遊卡本來有補助款額度，會動用預備金、災準金，因為時間要等綁定、才知道有多少經費，預留約4900萬預算。

悠遊卡公司董事長陳亭如也指出，悠遊付5月起開放未成年人申請，在完全遵守嚴謹的法規下，至今已有約5,000人提出申請，在振興經濟期間推出高中職學生加碼優惠，除了讓學生親身體驗數位金融，也由於消費場域多在學校與住家周邊，對支持台北市的在地商家，效益最為直接。

高中職學生要加入悠遊付會員，可完全直接在線上完成註冊程序，在2名法定代理人皆為悠遊付會員的前提下，即可在APP上完成確認及開通；如果屬特殊案例或不方便完成線上申請的學生或家長，亦可使用原來的紙本申請功能。

此外，配合振興三倍券上路，悠遊卡公司照顧到最多的族群，除了政府提供的2,000元外，使用敬老卡、愛心卡消費，台北市政府皆加碼補助1,000元；此外，一般消費者綁定悠遊卡使用振興券，可享回饋200元(限10萬名)，前2萬名再多回饋100元，最高可拿300元，相當於10%回饋；悠遊付回饋再升級，前2萬名即可享300元回饋，前1萬名再加碼200元，累計最高500元，回饋率飆至16.7%。