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林佳龍下田當「半日農夫」！踩線精緻旅遊　親做鳳梨蔭醬還有專屬標章

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▲▼交通部長林佳龍當半日農夫。（圖／觀光局提供）

▲林佳龍到台東當半日農夫，親自體驗採摘鳳梨。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台東報導

交通部觀光局與台灣觀光策略發展協會（DTTA）攜手，與地方深度體驗團隊共同打造踩線之旅，今(23)日邀約交通部長林佳龍來到台東鹿野的「饗嚮台東」當半日農夫。他也親自戴起斗笠，走進鳳梨田親採鳳梨、製作鳳梨蔭醬，邀請國人進行一趟精緻旅行。

林佳龍今到台東體驗精緻旅遊，頂著33度高溫，親自戴起斗笠，走進鳳梨田親採鳳梨、切鳳梨，現場還親自製作鳳梨蔭醬，並在製作者標籤上親自簽名，代表品質保證，化身半日農夫。

請繼續往下閱讀...

▲▼交通部長林佳龍當半日農夫。（圖／觀光局提供）

▲林佳龍頂著33度高溫，戴上斗笠走進鳳梨田。（圖／觀光局提供）

7月安心國旅補助即將上路，林佳龍表示，為推廣「精緻旅遊」，預計走遍北中南東、上山下海，走入部落與海邊，體驗台灣文化與地方創生的生命力。繼北部宜蘭南澳那山那谷漂漂河戶外探險、南部墾丁淨灘與認識潮間帶生態的環保旅行後，今也完成台東之旅。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼林佳龍也將鳳梨製作成果醬，並簽上專屬標籤。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

饗嚮台東創辦人釧南雁表示，當初回家鄉，就是想把這裡打造成農事體驗的新天堂樂園。後來饗嚮台東整合了周遭旅遊行程，幾乎每一個行程的背後，都是青年返鄉或移居台東的故事。無論在哪個季節來到鹿野，都能帶大家深入農家體驗，留下最深刻的旅遊故事。

▲▼交通部長林佳龍 。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍參訪饗嚮台東，體驗精緻深度之旅 。（圖／記者賴文萱攝）

台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝指出，這一系列與觀光局合作的踩線之旅，協會努力開發深度體驗就是要打造旅遊新典範，給國人不一樣的玩法參考、同時邀請部長一起踩線，鼓勵業者開發深度體驗文化內涵產品。讓大家可以從心認識台灣，用有溫度的旅遊愛上台灣。目前已開發出8條行程，預計7月底會陸續將行程商品化，以一日遊為例，精緻旅遊費用會在3000元以上，但錢會直接回饋給地方，未來旅客可在電商平台及旅行社購入行程。

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