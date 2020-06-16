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20年老案「台東都蘭灣黃金海」挨批僵屍復活　環團要林佳龍審慎思考

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▲▼環團抗議東海岸大型開發案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」。（圖／記者許展溢攝）

▲Savungaz Valincinan氣憤指出，此案無疑是對部落的夾殺。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

東海岸大型開發案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」（黃金海）位於美麗灣渡假村旁，20年前通過環評至今遲未動工，交通部觀光局依環評法一再送環現差審查。環保團體今（16日）到環保署抗議，此案就像殭屍永無結束之日，喊話交通部長林佳龍審慎思考此案。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，20年前老案子，20年後要再以過去思維討論完全不合理，如當年的提出的房間數跟現況已完全不同完，是借屍還魂，如殭屍復活般跳出來，並質疑最終目的只是在炒地，反問環保署要助長此行為？且2年前環現差就被環保署退回主管機關檢討，2年後交通部觀光局又送出來，但一樣的政策等問題，竟又要浪費資源審查，莫名奇妙。

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▲▼環團抗議東海岸大型開發案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」。（圖／記者許展溢攝）

▲環團抗議東海岸大型開發案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」。（圖／記者許展溢攝）

蔡中岳痛批，此案明顯是通過環評造成破壞的案例，政府更完全違背「尊重部落族人想法」，當年族人到行政院前磕頭抗議到流血，現在再次沒經過地方同意就要闖關，而環評法至今沒修正，改變的只有環評委員，是老舊環評退場問題。

台灣原住民政策協會秘書長Savungaz Valincinan氣憤指出，黃金海岸位於阿美族人傳統領域範圍，黃金海公司購置土地後全區私有化，因此迴避了原住民基本法21條應踐行諮商同意的規定，但黃金海、完工的美麗灣渡假村、施工中的棕櫚濱海渡假村等三大型渡假村緊緊相鄰加路蘭部落、荊桐部落的生活空間，無疑是對部落的夾殺。

▲▼環團抗議東海岸大型開發案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環團呼籲環保署此案應退回主管機關交通部觀光局。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環團抗議東海岸大型開發案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」。（圖／記者許展溢攝）

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭指出，觀光局在2015年推估都蘭地區2023年房間需求是851間，若附近大型開發全部興建，估計將超出一千多間，但黃金海報告書中卻引用1999年東部區域整體觀光發展計畫中的推估，約4000間房間需求，但現在光民宿200多間，都要紓困了，還要蓋這麼多？

黃靖庭怒批環保署是橡皮圖章，無法退回，無法不通過，一審再審，最後還是過，就要看到底要審幾次，是否有膽量告訴觀光局退回不審了。黃靖庭強調，此案牽涉多種法規，包括觀光、原住民和環評法等問題，應拉到更高層級，由行政院跨部會協調，當時族人磕頭訴求，目的就是希望停止該案，行政院要集中部會討論如何處理此爭議案。喊話交通部部長林佳龍要審慎思考此事，難道要在任內停止重要東海岸重要環評？

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