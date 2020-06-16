張錫聰憶當年⋯觀光局業務暴增10倍！笑嘆「只有員額維持百人」

▲去年來台國際旅客約1100萬人。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局長張錫聰15日上任，今日舉行布達典禮。張錫聰回憶民國72年剛踏入觀光局，當時光景與現在可說是天壤之別，國際旅客數量增10倍、旅宿業增6倍，然而他苦笑，「只有員額一樣維持100多人」，他也表示，從未想過能做到局長的位置，直言由他內升必然可以對觀光局同仁有所鼓舞。

張錫聰於民國72年12月1日起進入觀光局服務，至今已近37年，他表示，自己其實是唸法律的，原本在法院工作，某天因緣際會下得知交通部有觀光局這個單位，因此來到這裡服務。

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張錫聰表示，最初在觀光局從基層辦事員做起，負責施政計畫、報告、觀光計畫等，全局的政策計畫都會經過他的單位，也讓他發現有許多有趣又多元的業務。

▲觀光局長張錫聰。（圖／記者李宜秦攝）

張錫聰表示，當年觀光不是很有名氣的單位，從基層做起的他，今天也升任局長，他直言，「以前從未想過能做到局長，交通部長林佳龍選擇內升，而非像以往外派局長，對於觀光局同仁有很大激勵作用」，並表示，不管是什麼職位，只要好好的做、踏實的做，某天也可能做到局長的位置。

張錫聰回憶，民國72年第一次踏入觀光局大樓，當時的觀光景況與現在可說是天壤之別，外國旅客只有145萬人，也僅主管1個國家風景管理處、200多家旅行社、國際觀光旅館，其餘觀光單位均由省政府或直轄政府主管。

如今國際旅客達1100萬、出國國人1700萬人，管理的旅行業約3900家、旅館業3500家、民宿業9000家、觀光遊樂業25家、國家風管處13個。業務與當年相比，外國客增近10倍、旅宿業增6倍，還多了觀光遊樂業與風管處。

▲全國各地夜市深受新冠肺炎疫情衝擊,位處萬華的華西街觀光夜市幾乎不見遊客。（圖／記者李毓康攝）

張錫聰表示，雖然業務量大增，觀光局員額仍與當年相同，僅約100多人，導致同仁都分身乏術，只能以臨時編制接應，且當年業務單純，不像現在相當複雜，還需處理補助計畫等，他直言，接下局長的重任如履薄冰，挑戰度很高。

另外，觀光局去年通過2030觀光政策白皮書，今年卻碰到新冠肺炎衝擊，導致政策停擺，近期紓困終於進入尾聲，開始活絡國旅，下階段還需推動國際旅客來台，觀光局將有許多重要業務，如組織變革、打造景區亮點、旅遊年整備、數位化發展、智慧觀光體驗等，盼中央地方一條心，團結合作發展觀光。