政院帶頭！各機關「禁奢令」鬆綁1年　林佳龍：帶動國內景區復甦

▲行政院鬆綁禁奢令1年，由政府點火，帶動國內景區復甦。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

行政院長蘇貞昌下達旅遊令，希望由公部門帶頭拚國旅，主計總處也鬆綁「禁奢條款」1年，即日起到2021年6月底前，放寬各機關會議跟講習訓練場地，還有住宿、膳雜費用規定。交通部長林佳龍今（22）日受訪指出，未來1年禁奢令鬆綁，希望由政府帶頭，加上安心旅遊及三倍券，可讓國內景區復甦，產生加乘效應。

行政院鬆綁禁奢條款一年，希望由公部門帶頭點火拚國內旅遊，放寬各機關辦理會議及講習訓練有關場地、報支住宿及膳雜費用規定。

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▲交通部長林佳龍。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

林佳龍上午出席陪同行政院長蘇貞昌視察國道3號增設北土城交流道，受訪時指出，關於禁奢令解除，是他今年初向行政院反應的，因為台灣要發展觀光，會展產業很重要，過去因為有禁奢令，公部門有預算限制因此不能用入住比較好的飯店，或出外去好的旅館開會。

政府相關公教事業單位每年有超過30、40萬人次進行員工旅遊跟培訓課程，林佳龍表示，解除限制後就能讓活動移到景區飯店或會展中心辦理，成為國旅很基本客群。這次鬆綁1年期間，不再限制入住郊區飯店，相信這樣對於人才培訓及員工旅遊的效果也會比較好。

林佳龍說，未來禁奢令解除1年，由政府帶頭開始，再加上安心旅遊及振興三倍券，就能讓國內景區復甦，產生更大的加乘效應。

▲林佳龍說，政府相關公教事業單位每年有超過30、40萬人次進行員工旅遊跟培訓課程，解除限制能成為國旅基本客群。（圖／南投縣政府提供）

至於持續受到疫情影響的產業，林佳龍表示，7月起會推出紓困3.0，現在已向行政院報告初步草案，預計6月底前正式宣布。

在旅宿業部分，目前離島、中南部已經開始出現一房難求的狀況，但大台北等都會區國際級觀光飯店，由於過去業績多是來自國際觀光客，現在也在評估設定標準，若國際旅客占5成以上，會做為下一波主要紓困對象。

但林佳龍提醒，這些以國際觀光客入住為主的飯店，本身也要有更積極作為，例如參加國旅補助登記，還要去思考餐廳、會議廳功能恢復後，怎麼去促銷，政府的紓困再加上業者努力，才會有更大加乘效應產生。

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