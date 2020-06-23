超乎預期！國旅「報復性出遊」大爆發　林佳龍：旅遊補助再加碼20億

▲交通部長林佳龍 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部將於7月1日推出安心旅遊補助，不過，隨著國內疫情趨緩，目前國旅已出現「報復性出遊潮」，外界也擔心目前的補助預算可能不足。交通部長林佳龍今（23）日表示，由於反應熱烈，預期4個月的預算會不足20億，現在已向行政院再爭取加碼，他們也支持。

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▲▼林佳龍今赴台東體驗精緻旅遊 。（圖／記者賴文萱攝）

因應國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部推出安心旅遊方案，自7月1日起至10月31日，不分平假日皆能適用，期能擴大國民旅遊市場規模。

補助內容包含「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」、「台灣觀巴優惠」及「補助地方政府辦理在地特色觀光活動」。

不過，由於目前外界針對這次補助方案反應熱烈，林佳龍今受訪時坦言，原先預估4個月的預算恐還會不足20億，目前也向行政院申請經費，他們也支持。

林佳龍說，這次安心旅遊搭配三倍券，還有各部會補助，主要是希望能炒熱旅遊熱潮，讓國際上看見台灣不只防疫成功，還能安心旅遊，打造台灣成為觀光大國。



至於紓困3.0部分，林佳龍表示，針對仍受出入境管制衝擊的經營出入境旅遊的旅行社、機場服務業部分會再加碼，另外，旅館業部分，離島、中南部已經有帶動，但大台北等都會區以國際客為主的飯店，住房率仍只有2成多，這次也會建立指標進行紓困。

但林佳龍呼籲，這些都會型旅館也應該參加安心旅遊，轉型也可以提供優惠，希望人助自助，一起度過預期還有3個月比較艱困的時期。

▲▼林佳龍體驗製作鳳梨果醬。（圖／記者賴文萱攝）

另外，林佳龍這次參訪台東也實際體驗採鳳梨、製作鳳梨果醬的精緻旅遊行程，他說，精緻旅遊讓大家都能有特殊體驗，不要走馬看花，特別是現在很多年輕人返鄉，希望能夠幫助他們在地創業，在國旅做好之後，未來也可以迎接國際觀光客，讓旅客都真正能夠環島long stay，這是未來要推廣的模式。

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