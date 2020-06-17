蔡英文「九份美食清單」曝光！林佳龍暗酸：網紅顏值大輸她

▲林佳龍貼出與賴品妤的合照。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

近日國旅熱度大增，交通部長林佳龍帶頭拚觀光，16日與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津、立委賴品妤至新北九份遊玩，他也開玩笑表示，「原來智慧型手機會依據顏質，決定清晰程度」，暗酸網紅視網膜的顏值大輸賴品妤。

交通部觀光局將於7到10月推出安心旅遊國旅補助計畫，針對自由行補助1000元一次、團客每日可補700元，不限次數；離島另外加碼，自由行可再補1000元一次、團客每日補1200元，不限次數。此外，也針對2001年7月1日以後出生的學生，推出全台遊樂園無限次免費玩的優惠計劃。

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▲林佳龍衝宜蘭國旅。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

由於疫情舒緩，近日國旅已有復甦現象，端午連假期間花東旅宿八成滿，暑假期間離島也一房難求。林佳龍日前親自前往宜蘭沖瀑布、游漂漂河，16日再與蔡英文等人遊九份。

林佳龍透露，蔡英文推薦的美食清單包括紅糟肉圓、綜合丸湯、芋圓，還要外帶草仔粿、枝仔冰等，若想拍攝網美照，可到「阿妹茶樓」和「昇平戲院」取景，還可以到水湳洞欣賞十三層遺址、金瓜石，保證收穫滿滿。

林佳龍貼出與賴品妤的合照，並笑稱「原來智慧型手機會依據顏質，決定清晰程度。前兩天我跟視網膜 Retina自拍，糊到連柚子都不認得爸爸的畫面，也獲得充分解釋了」。

▲林佳龍與視網膜合照。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）