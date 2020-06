iOS 14相容名單！一看到「一代神機」還能更新　果粉歡呼：換電池再戰10年

▲iPhone 6s可以繼續更新到iOS 14。(圖/記者洪聖壹攝)

網搜小組/鄺郁庭報導

本站今(23)日報導《iOS 14支援機種清單出爐! 老iPhone還能再戰一年》,Apple開發者大會(WWDC)於23日凌晨1點開跑,每年最受關注的重點,莫過於iOS作業系統的更新。就有網友在PTT的iOS板上分享情報「iOS14相容名單出來了」,看到有「這個機型」感動直呼「再戰十年啊啊啊啊啊!」

今年Apple可說是誠意十足,不僅在iOS 14中貼入了許多新功能,這次還相當佛心的向下支援更新到iPhone 6s系列、第一代iPhone SE、第七代iPod Touch,讓懷舊機型能夠再戰一年。就有人分享相容機種名單,直呼「我好興奮啊啊啊啊!6s再戰十年啊啊啊啊啊!」

▲iPhone 6s被許多人視為一代神機。(圖/記者洪聖壹攝)

看到PTT貼文後,許多果粉都超感動、熱烈留言,「信A9(處理器)得永生」、「能更新就偷笑了」、「6s+繼續再戰,讚」、「6s那顆A9當時是最強處理器,到今天還這麼狂」、「哇賽,SE、6S還給更……都決定今年不支援要換了,看來我還是換電池好了。」。除了6S,也有人開心直呼,「XS再戰10年」、「SE還行,太神啦!」

不過,也有人認為效能有待觀察,「se的螢幕塞小工具很痛苦吧」、「X以下現在都頓到不行吧」、「升上去恐怕又是熱點/耗電/發熱等等小問題,但應該可以很順」、「7現在都已經很慢了好嗎拜託」、「6s不意外,但我猜會卡到懷疑人生,想當年5s iOS12……」

據悉,iPhone 6S是在2015年9月推出,儘管現在蘋果已推出到iPhone 11,但6S仍然是許多人心目中的一代神機。甚至有果粉用6S用3年,換成XS用了3個月後,結論卻是6S實用度更好,還決定把舊機換電池,打算再戰10年。

預計將於今年秋季正式向用戶推送的新版iOS 14系統,確認支援手機升級的各機型清單如下:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

1Phone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、7 Plus

iPhone 6s、6s Plus

iPhone SE(第一代)

iPhone SE(2020年四月上市;第二代)

iPod touch(第七代)

iPadOS 14 可支援的設備清單如下:

12.9吋 iPad Pro(2015 / 2017/ 2018 / 2020)

11吋 iPad Pro(2018 / 2020)

10.5吋 iPad Pro

9.7吋 iPad Pro

第7代 iPad (10.2吋)

第6代 iPad(2018)

第5代 iPad(2017)

iPad mini 4

iPad mimi 5

第2代iPad Air

iPad Air (第3代)