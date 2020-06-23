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iOS 14相容名單！一看到「一代神機」還能更新　果粉歡呼：換電池再戰10年

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▲▼iphone 6s。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 6s可以繼續更新到iOS 14。（圖／記者洪聖壹攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站今（23）日報導《iOS 14支援機種清單出爐！　老iPhone還能再戰一年》，Apple開發者大會（WWDC）於23日凌晨1點開跑，每年最受關注的重點，莫過於iOS作業系統的更新。就有網友在PTT的iOS板上分享情報「iOS14相容名單出來了」，看到有「這個機型」感動直呼「再戰十年啊啊啊啊啊！」

今年Apple可說是誠意十足，不僅在iOS 14中貼入了許多新功能，這次還相當佛心的向下支援更新到iPhone 6s系列、第一代iPhone SE、第七代iPod Touch，讓懷舊機型能夠再戰一年。就有人分享相容機種名單，直呼「我好興奮啊啊啊啊！6s再戰十年啊啊啊啊啊！」

請繼續往下閱讀...

▲▼iphone 6s。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 6s被許多人視為一代神機。（圖／記者洪聖壹攝）

看到PTT貼文後，許多果粉都超感動、熱烈留言，「信A9（處理器）得永生」、「能更新就偷笑了」、「6s+繼續再戰，讚」、「6s那顆A9當時是最強處理器，到今天還這麼狂」、「哇賽，SE、6S還給更……都決定今年不支援要換了，看來我還是換電池好了。」。除了6S，也有人開心直呼，「XS再戰10年」、「SE還行，太神啦！」

不過，也有人認為效能有待觀察，「se的螢幕塞小工具很痛苦吧」、「X以下現在都頓到不行吧」、「升上去恐怕又是熱點／耗電／發熱等等小問題，但應該可以很順」、「7現在都已經很慢了好嗎拜託」、「6s不意外，但我猜會卡到懷疑人生，想當年5s iOS12……」

據悉，iPhone 6S是在2015年9月推出，儘管現在蘋果已推出到iPhone 11，但6S仍然是許多人心目中的一代神機。甚至有果粉用6S用3年，換成XS用了3個月後，結論卻是6S實用度更好，還決定把舊機換電池，打算再戰10年。

預計將於今年秋季正式向用戶推送的新版iOS 14系統，確認支援手機升級的各機型清單如下：
iPhone 11
iPhone 11 Pro
1Phone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8、iPhone 8 Plus
iPhone 7、7 Plus
iPhone 6s、6s Plus
iPhone SE（第一代）
iPhone SE（2020年四月上市；第二代）
iPod touch（第七代）

iPadOS 14 可支援的設備清單如下：
12.9吋 iPad Pro（2015 / 2017/ 2018 / 2020）
11吋 iPad Pro（2018 / 2020）
10.5吋 iPad Pro
9.7吋 iPad Pro
第7代 iPad (10.2吋)
第6代 iPad（2018）
第5代 iPad(2017)
iPad mini 4
iPad mimi 5
第2代iPad Air
iPad Air (第3代)

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