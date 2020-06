iOS 14支援機種清單出爐！　老iPhone還能再戰一年

▲蘋果開發者大會發表iOS 14。(圖/取自YouTube/Apple)

記者葉國吏/綜合報導

Apple開發者大會(WWDC)於今(23)日凌晨1點開跑,每年最受關注的重點,莫過於iOS作業系統的更新;今年Apple可說是誠意十足,不僅在iOS 14中貼入了許多新功能,這次還相當佛心的向下支援更新到iPhone 6s系列、第一代iPhone SE、第七代iPod Touch,讓懷舊機型能夠再戰一年。

預計將於今年秋季正式向用戶推送的新版iOS 14系統,確認支援手機升級的各機型清單如下:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

1Phone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、7 Plus

iPhone 6s、6s Plus

iPhone SE(第一代)

iPhone SE(2020年四月上市;第二代)

iPod touch(第七代)

iPadOS 14 可支援的設備清單如下:

12.9吋 iPad Pro(2015 / 2017/ 2018 / 2020)

11吋 iPad Pro(2018 / 2020)

10.5吋 iPad Pro

9.7吋 iPad Pro

第7代 iPad (10.2吋)

第6代 iPad(2018)

第5代 iPad(2017)

iPad mini 4

iPad mimi 5

第2代iPad Air

iPad Air (第3代)