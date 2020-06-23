iOS 14 Apple Maps大改造！　擴增地圖資訊與評價功能﹑新增「特種路徑」

▲蘋果在WWDC宣布iOS 14的許多新功能。（圖／取自YouTube／Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果於台灣時間23日凌晨1點，宣布推出全面性的軟體系統更新，其中iOS 14的更新之中也改善了不少內建App的功能，像是一直被認為敗給Google Map的Apple Maps，這次就進行了大改造。蘋果在iOS 14中為地圖應用加入了更多的路線搜尋功能之外，也提供更詳盡的地圖導覽資訊。

雖然一直以來Apple Maps在評價上一直落後給Google Map，但蘋果沒有放棄，它們重新為Apple Maps繪製了更詳盡的地圖，且加入更多的路線搜尋功能，新的地圖範圍還包括英國、愛爾蘭和加拿大。

此外，Apple Maps的地點搜尋會加入人們編寫的地點介紹，像是餐廳、景點、購物地點到觀光勝地等等，讓人們在城市間旅遊，或者不知道該去哪裡聚會的時候，都可以利用Apple Maps找到合適的目的地，就像是Google Map的評論一樣。

▲Apple Maps功能升級。（圖／MacRumors）



Apple Maps的路線搜尋加入了新模式「單車路徑」與「電動車路徑」，讓地圖的路線可以更加配合所有用戶需要。「單車路徑」會顯示路線的斜度和樓梯地點等，同時也可以選擇避開擁擠的街道；「電動車路徑」可以自動偵測電動車採用的充電標準和剩餘電量，用戶在搜尋路線時會先優先顯示有充電點的路徑，此功能會率先支援Ford和BMW的電動車。

然而這些新功能不會一次支援所有國家和城市，但蘋果若想要與Google Map一較高下，未來肯定會持續拓增到全球範圍。

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