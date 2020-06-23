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App開發商抗議成功？蘋果將允許開發人員挑戰App Store政策

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▲▼Apple Store,蘋果Apple。（圖／路透社）

▲蘋果將允許開發人員挑戰App Store政策。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今（23）日針對第三方App開發人員發布App Store糾紛兩項重大更動。一方面，蘋果將允許開發人員針對違反App Store審查指南的行為進行申訴，並將設立單獨流程讓開發者挑戰App Store規則；另外，蘋果將不再因App Store糾紛而推遲App漏洞修復或其他和新功能的更新。

上周，App開發商Basecamp於推特抱怨，蘋果App Store以未提供App內購訂閱服務為由，拒絕Basecamp更新旗下訂閱電子郵件App「Hey」。蘋果全球行銷副總裁Phil Schiller對此表示，Basecamp有許多方法可以使Hey符合規定，並稱App Store將不會因此而改變。

在此案例中，主要爭議是Hey並不符合蘋果規範的「Reader」類別，該類別可允許使用者存取先前已經購買或訂閱的服務。Basecamp因不想被App Store削減收入，而引導用戶至官網付費訂閱，但此舉卻違反App Store政策。

Basecamp執行長Jason Fried及技術長David Heinemeier Hansson表示，Netflix及其他商業服務等諸多App都確實具備此類豁免資格，並已存在App Store多年都未有App內購選項。Basecamp認為，蘋果的雙重標準是其貪婪的證據。

這起爭議在蘋果開發者大會（WWDC）展開以前爆發，並使App Store成為眾矢之的。蘋果的應用軟體審查團隊（App Review Board）試圖向Basecamp發送郵件概述App Store規則，並呼籲Basecamp遵循App Store規則，Phil Schiller也接受媒體採訪，解釋拒絕更新的理由，但Basecamp皆不領情。

Heinemeier Hansson上周以來持續於推特推文批評蘋果，同時也受訪，表達對App Store政策的不滿。

然而，就在蘋果WWDC展開以前，Basecamp在某種程度上向蘋果妥協，允許用戶透過App進行免費註冊，並允許用戶免費試用2周。不過，此舉是否能讓蘋果滿意尚需觀察，畢竟Basecamp仍未提供App內購選項。

雖然就目前來看，這場爭鬥看似會以Basecamp的妥協收場，但外媒《The Verge》認為，這可能對App Store申訴流程變革起到積極而廣泛的作用，並有利於開發人員。目前尚不清楚蘋果所謂的「挑戰App Store政策」的難易程度，但似乎較目前更容易對蘋果的決定提出申訴，也不必再擔心App更新被阻止或延遲。

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關鍵字：

蘋果app store反壟斷

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