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「三峽大壩慢慢放水」遭水缸論打臉　水壩設計師反認同：不破壞基礎就OK

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▲三峽大壩洩洪。（圖／CFP）

▲三峽大壩傳出潰壩危機。（圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

大陸近日豪雨成災，甚至傳出三峽大壩有潰壩危機，不僅微博的網友熱議，PTT上也出現各種討論。就有網友在PTT的Gossiping板上好奇發文問卦「三峽大壩現在開始慢慢放水不就好了？」文中做出假設，認為三峽大壩從現在開始慢慢放水，放完後再進行補強，「然後再蓄水不就好了= =，是不是很簡單？」說法就遭質疑，說這樣的話「就像拿一個大型水缸盛水，當水量已達缸面溢出，如果缸身有瑕疵，有機會整個裂開」，最後就是潰壩。

結果看到「水缸論」後，就有一名網友回文，反而認同「慢慢放水」的做法，「這邊回應的應該都是沒碰過壩工的人吧？」說理論上設計正常的水壩，都不會有洩洪造成洩洪閘門出問題的事。他指出，所有水壩操作的準則，都是「超過警戒」就會洩洪，「至於下游淹翻了總比潰壩好，所以很多網友說的不敢洩洪是不可能的。」

請繼續往下閱讀...

他接著列出一般會發生潰堤的原因，1是「上游洪水量大於壩體洩洪量，使水位上升，造成水壩溢堤」，說一般水壩洩洪道或緊急排水路會有消能設施，避免水壩基礎被淘刷，如果溢堤時位置下方是壩基，而且直接被衝擊，壩基就會被淘刷、壩體就會倒，最後就潰壩。

▲三峽大壩洩洪。（圖／CFP）

▲三峽大壩洩洪。（圖／CFP）

第2個可能原因，因為三峽壩是混凝土重力壩，如果當初蓋壩時沒處理好基礎，或後來有地震造成基礎分離，現在超大洪水又造成某個重力壩區塊位移，也會造成潰壩。第3個可能原因，則跟大洪水有關，如果水壓較大，不論是大壩基礎或兩側壩座基礎、相關設施，只要承受不住水壓也會潰壩。

第4個可能原因，如果當初三峽大壩設計時，沒考慮到會有這樣的大洪水，「因為估計洪水是以歷年洪水量計算，如果運氣不好，發生特別大洪水超過統計值，那也會發生潰壩。」他提到當年石門水庫剛蓋好，就遇上葛洛禮颱風，洪水量大於設計排洪量，所幸運氣好沒發生潰壩，但石門水庫也因此加蓋排洪隧道以防萬一。

看到網友的各種假設，他也紛紛回應，首先是網友提到的「洩洪」，他認為是一定不會有問題的，因為洩洪最大的問題在「下游的消能」，如果洩洪時，洪水能在接觸河床前被消能減速、不要破壞水壩的基礎就沒問題，「只是很多壩工工程師設計消能設施，不一定能達到完全消能也是另一個問題。」

至於有人說「雄三或雲峰飛彈直接打三峽大壩」他則直呼無效，因為一般大壩、特別是像三峽這種高壩，「用747載炸彈去撞大概都沒事。」但他也表示，並不是說用飛彈沒辦法，而是飛彈不能直接打大壩，「要炸壩體後面蓄水區，讓壩體除了承受水壓外，再加上飛彈爆炸的衝擊波，那樣的總水壓就有可能讓壩體產生位移，就會潰壩。」

看到貼文後，就有人好奇「你哪間水庫的員工？」回文網友則半透露自己的身分「水庫的員工通常還是不完全懂壩工，只有設計過壩的才會懂」、「台灣三中只有一家會設計壩，台灣大壩主體，只有兩個地方會設計，一個是三中之一的顧問公司，一個是水利署中區水資源局。」

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