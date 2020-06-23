蘋果WWDC亮點總整理！　24項新功能一次看

▲蘋果開發者大會（WWDC）今日凌晨展開。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果開發者大會（WWDC）今（23）日凌晨展開，首日發表了眾所期待的一系列作業系統更新，iOS 14、iPadOS 14、WatchOS 7、tvOS 14以及代號為「Big Sur」的新一代macOS。

以下是首場發表會重點整理

iOS 14

▲iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

• App Library：App Library為一個全新的主螢幕頁面，滑至App欄位的最後一個頁面時即會顯示。該功能將自動對所有App進行排序及分類，並凸顯出用戶最常使用的App。

• Widgets：此功能可將各式小工具添加進主螢幕中，有點類似將目前iPhone主螢幕最左邊的小工具欄位移至主螢幕中。

• Picture in Picture：此功能為子母畫面。雖然iPad自iOS 9以來便一直有子母畫面的功能，但iPhone卻一直未引進。不過而在iOS 14上，若使用iPhone播放影片或與他人視訊聊天時切換至別的App，影片或視訊畫面將自動顯示於一個小方塊，用戶可隨意拖曳方塊位置，或將方塊隱藏及關閉。

• Siri：Siri的介面經過全面改版。出於速度及隱私考量，Siri將不再以全螢幕方式顯示，蘋果也為Siri加入了輸入法聽寫功能。

• iMessages：用戶可在iOS 14上的訊息App將重要的對話固定於頁面最上方，也可進一步設定群組通知，僅在有群組成員標記自己名字時跳出通知。另外，蘋果為Memoji頭像新增了更多種髮型及年齡、膚色等選項，因應疫情，更推出了「口罩」元素。

• 地圖：蘋果新版的地圖App將於今年稍晚在英國、愛爾蘭及加拿大推出。新版地圖App將添增「腳踏車」的通行選項，第一波啟用地區在紐約、舊金山灣區、洛杉磯、北京及上海。此外，隨著電動車普及，地圖App也將添增「充電站」地點顯示功能。

• CarPlay：蘋果CarPlay「儀表板」將添增全新的桌布選項，及一些專門針對停車、充電及購買食物等內建新的App。此外，蘋果也進一步與少數汽車製造商（如BMW）合作，讓用戶可將iPhone變成車鑰匙。

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iPad OS 14

▲iPadOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

iPad OS 14除了具備上述iOS 14的大多數功能外，也有一些其他新功能。

• Universal Search（暫譯：全域搜尋）：蘋果為iPad的搜尋功能設計了全新的介面，不再是全螢幕顯示，且輸入的關鍵字可深入搜尋Keynote、訊息、郵件及文件等App。

• Apple Pencil的Scribble功能：Scribble可識別手寫文字，讓用戶可更快速的記筆記而無須將Apple Pencil「放下」。此外，用戶以Apple Pencil手繪的簡易線條或icon，在iPad OS 14將可自動轉換為向量圖示，如星形、八邊形和箭頭等。

AirPods

▲AirPods Special Audio功能。（圖／取自YouTube／Apple）

• 自動切換設備：AirPods未來可在多個設備間自動切換，舉例來說，若用戶當下正使用AirPods，以iPad觀看影片，隨後接聽了iPhone上的來電，AirPods的配對將自動從iPad切換至iPhone。

• Special Audio：模擬環繞音響。功能將使用AirPods內建的加速度感測器（accelerometer）來偵測用戶的頭部位置，使音響聽起來就像「固定」於用戶周圍，不過該功能僅與AirPods Pro相容。

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watchOS 7

▲ watchOS 7（圖／取自YouTube／Apple）

• 錶面共享：喜歡他人的Apple Watch錶面布局嗎？在watchOS 7上用戶可透過訊息App、郵件或Safari與他人共享自己的錶面設定。

• 睡眠追蹤：Apple Watch將可監測用戶的睡眠時間，記錄資料並協助用戶擬定睡眠時間表。

• 洗手檢測：新冠肺炎疫情使人們更加注重洗手的重要，Apple Watch將自動檢測用戶何時洗手，並透過加速度感測器檢測相關動作，以麥克風收聽用戶擦洗手的聲音。當Apple Watch檢測到用戶正在洗手時便會啟動倒數計時，以確保用戶洗手20秒。

►Apple Watch大升級 watchOS 7加入睡眠計畫功能

隱私權變更

▲麥克風、鏡頭指示燈。（圖／取自YouTube／Apple）

• Approximate location（暫譯：大概位置）：希望App能大略知道自己的位置又不希望它完全掌握自己的動向嗎？蘋果推出了Approximate location功能，讓用戶可授予App存取自己「大概位置」權限，而非精準定位。

• 麥克風、鏡頭指示燈：當App正在使用用戶設備的麥克風或鏡頭時，iOS將在螢幕上亮起指示燈。

• 簡化隱私權政策：App開發人員必須透過簡化的重點，說明其App追蹤或與第三方App共享的用戶資訊。這些簡要的重點內容將於App Store中顯示。

HomeKit

• Adaptive lighting（暫譯：自適應照明）：HomeKit可全天候自動調整智慧燈泡的亮度與色溫。

• 人臉識別：支援HomeKit的門鈴相機將可識別已知的人臉，並透過Homepod或AppleTV通知讓用戶知道是誰在門外。

• 活動區域：若用戶透過HomeKit設置安全攝影機，可將警報限制在特定區域，舉例來說，只有在他人進入院子時才發出警報，而非每次有開車經過並剛好進到畫面中即發出警報。

macOS Big Sur

▲macOS 。（圖／取自YouTube／Apple）

新一代macOS將稱作「Big Sur」，其外觀將進一步調整，使整體視覺更像iOS。

• 控制中心：macOS借鑒了iOS的概念，在螢幕右上角顯示下拉式目錄，用戶可透過點擊來調整螢幕亮度、音量或切換至深色模式等。

• 通知中心：通知中心將可使所有通知視窗合併至一個框中，讓用戶能更輕鬆地一次清除大量通知。

• 地圖App：macOS上的地圖App經過重新設計，將支援室內地圖、指南、位置收藏等功能。

• Safari：macOS Big Sur的Safari將可監控用戶所保存的密碼，以找尋可能遭破解的密碼。新增的「隱私報告」將可細分當前所造訪的網站正在追蹤用戶的哪些資料。

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Mac新處理器

▲蘋果將以 ARM架構的Apple Silicon作為日後Mac的主要處理器。（圖／取自YouTube／Apple）

過去幾個月來一直有消息稱蘋果將以自研的ARM架構晶片取代英特爾，據蘋果說法，這將為旗下電腦設備帶來「全新的性能水準」，同時消耗更少的電量，且能使iOS App可進駐Mac。

►新架構Mac來了 Apple電腦也要搭自製晶片

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