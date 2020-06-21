屏東縣警局長22日交接　新任局長李文章返鄉地方寄厚望

▲屏東縣警局長葉明潭（右）調任台南市警局督察長，木雕大師趙壽山致贈關公雕像 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局新卸任局長交接典禮，22日上午在縣警局禮堂舉行，新任局長是由警政署公關室主任李文章；卸任局長葉明潭接任台南市政府警察局督察長。

李文章出生屏東縣萬丹鄉，中央警察大學51期刑事系畢業、刑事警察學系碩士及犯罪防治研究所博士，歷任過刑事局及台北市刑大大隊長、刑事局主任秘書及基隆港務警察總隊長等職務，是位刑事專才，於2019年7月接任警政署公關室主任。他返鄉服務，地方寄予厚望。

而李局長直接從警政署調升屏東縣警察局長，也打破以往縣警局長的人選，從初期的台北市政府警察局的分局長調任，到後來從高雄市政府警察局分局長到刑警大隊長、港警所總隊長派任的情形，警界解讀，或與高層妥協有關，但也凸顯未來接任屏東縣警局長人選的管道將愈來愈多元。

屏東縣警局卸任局長葉明潭將調往台南市政府警察局督察長，他任內對地方治安貢獻績效，有目共睹，尤其台灣燈會等大型活動，配合縣府完善妥適交通規畫，讓活動順利圓滿結束，讓民眾讚不絕口；另針對長輩交通安全，指示所屬規畫系列「安心照護」，贏得民眾稱讚。他的異動，地方人士表達不捨，但也感謝他對地方治安、交通的付出。

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