台南市端午節節慶食品抽驗結果出爐　71件符合規定合格率98.6％

▲因應端午節來臨，為使台南市民食得安心，衛生局加強端午應景食品抽驗，71件符合規定，合格率98.6％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應端午節來臨，為使台南市民食得安心，衛生局加強端午應景食品抽驗！ 檢驗結果71件符合規定，合格率98.6％，1件蝦米檢出漂白劑，已依違反食品安全衛生管理法規定，責令違規產品下架並依規定處辦。

農曆5月5日是端午節，針對民眾端午節必吃的粽子、包粽子常用餡料食材及應景蔬果，衛生局提前至台南市傳統市場、超市、賣場、餐飲業等場域抽驗粽子、蝦米、香菇、調味料、肉品、食米、黃豆製品及蔬果等產品，共72件；檢驗項目包括防腐劑、甜味劑、著色劑、殺菌劑、漂白劑、衛生指標菌、農藥殘留量、動物用藥及基因改造食品等項目，結果有1件蝦米檢出漂白劑殘留量超出標準。

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依現行「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，漂白劑(亞硫酸鹽類)可使用於蝦類，殘留量應於0.10 g/kg以下（用量以SO2計），違規業者將依違反食品安全衛生管理法第18條規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。衛生局提醒食品業者，使用食品添加物應符合食品安全衛生管理法第18條及食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定，才能確保消費者食得安全。

黃偉哲市長致力打造台南為美食之都，他也提醒市民，天氣炎熱，食品更不易保存，民眾要遵守預防食品中毒五要原則：「要新鮮」、「要澈底加熱」、「要生熟食分開」、「要洗手」、「要注意保存溫度」；選購食品時須看清產品標示資訊，並依產品標示之儲存條件保存，勿於常溫環境下放置過久，以避免微生物滋生危害健康。若食材已變質或腐敗切勿烹調，同時應避免生熟食交叉汙染並澈底煮熟，以防食品中毒，端午佳節才能吃得健康又安心。

衛生局呼籲，購買粽子乾貨配料時，應選擇商譽及衛生良好之廠商購買，優先選擇有完整標示（包括品名、成分、廠商名稱、地址、電話、有效日期、重量、營養標示等）之包裝產品，避免選購來源不明、顏色過白或太鮮豔的產品，民眾自行包粽子時，如使用蝦米、香菇及栗子等食材可先用溫水浸泡食材並多次換水，有助去除殘留添加物。

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