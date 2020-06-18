台南市社會局愛心實物銀行　攜手欣得實業 3250顆愛心粽贈弱勢

▲台南市社會局實物愛心銀行，連結台北市欣得實業公司捐贈3250顆肉粽，發放給台南市330戶弱勢家庭，讓弱勢民眾在端午佳節也能享用美味的粽子。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

端午節即將到來，台南市長黃偉哲表示，今年因疫情影響，各項產業多少都受到衝擊，為了讓弱勢族群也能歡度端午佳節，指示社會局實物愛心銀行，連結台北市欣得實業股份有限公司捐贈3250顆肉粽，發放給台南市330戶弱勢家庭，讓弱勢民眾在端午佳節也能享用美味的粽子。

黃偉哲市長感謝欣得實業股份有限公司愛心不因疫情而中斷，這批愛心肉粽包裹著濃郁人情味，讓端午佳節傳遞出社會的溫暖。欣得實業公司多年來持續發揮愛心，自2017年起每年中秋節前夕，都主動捐贈中秋禮盒給台南市弱勢家戶，不因疫情停止捐助，今年端午節更加碼捐贈3250顆肉粽，嘉惠台南市弱勢民眾。

黃偉哲市長施政秉持「照顧弱勢優先」的理念，特別感謝欣得實業股份有限公司在這波疫情之下的暖心之舉，此批愛心肉粽受贈對象多元，擴及經濟弱勢家庭、身障者、弱勢家庭兒童及少年等，社會局近日已由社工分批進行發送。

台南市實物愛心銀行善用每一份愛心資源幫助弱勢族群，除了平時提供經濟弱勢及遭遇急難之家庭或民眾緊急生活物資之外，亦於特殊節日連結民間資源，提供更多元化的福利服務。今年截至5月底，台南市實物愛心銀行共獲贈市價約252萬6124元之愛心物資。

黃偉哲市長除了感謝熱心企業、團體及人士慷慨捐贈外，更歡迎各界善心人士踴躍共襄盛舉，與台南市府一同幫助弱勢，營造溫暖幸福的大臺南。倘有企業團體或愛心人士有意捐贈物資，歡迎聯繫台南市實物愛心銀行佳里分行06-7235133、實物愛心銀行溪南分行06-2221119、實物愛心銀行溪北分行06-6325535或台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。

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