台南新建工地女工2樓墜落　「後腦部破裂」送醫不治

記者林悅／台南報導

台南市安南區安新二路及安順庄大道路口1處新建工地，11日下午發生一起工安意外，63歲周姓婦人工作時不慎從2樓墜地，頭部重創，經台南市消防局救護車送市立安南醫院急救，因傷者後腦部破裂，大量出血，傷重急救無效，宣布不治身亡，全案肇事原因及相關責任由市警三分局調查處理中。

▲台南市安南區安新二路及安順庄大道路口1處新建工地，63歲周姓婦人工作時不慎從2樓墜地，頭部重創，經醫急救傷重不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）





台南市消防局於11日下午1時13分許據報，台南市安南區安新二路及安順庄大道路口1處新建工地，1名工地工作婦人，自2樓高處摔下受傷，119報案台馬上指揮安和消防分隊救護車前往搶救，救護人員到達現場，發現該名63歲周姓婦人已無生命跡象（OHCA），馬上以救護車送台南市立安南醫院急救，並通報台南市警三分局到場查處。

台南市立安南醫院急診醫護團隊，經積極搶救，因患者後腦部破裂，大量失血，右眼部也有出血，經全力搶救後仍於下午2時22分許宣告傷重不治身亡。

台南市警三分局派出所及偵查隊據報派員到場勘查蒐證，並通報台南市政府勞工局派員查處，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

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