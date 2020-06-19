台南市消防栓落差5000多支　消防局：已請水公司補正

▲台南市消防局長李明峰，親自勘查消防栓的位置與資料是否相符。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關台南市消防栓數量，水公司與台南市消防管列管數量落差5000多支，台南市消防局澄清指出，水公司「消防栓」數量尚包括排砂、排氣閥等設備，不是單純的「消防栓」，且因施工變更移送等未能同步更新，以致雙方數量有落差，消防局已請水公司釐清補更資料，以利落實消防栓管理。

台南市消防局指出，消防局於2014年12月建置水源系統平台與自來水公司進行消防栓管理與報修機制，開放相關權限與消防栓資料供自來水公司查詢與確認，至2019年3月也請自來水公司核對消防栓資料數量無誤，2019年4月台南市審計處稽核台南市轄區消防栓消防局列管數量為12929 處，但自來水公司開放資料專區列管數量為18535處，兩者相差5000多支有明顯差距。

自來水公司表示，以往消防栓位置及數量都是手工繪製及計算，但常因消防栓被工程埋沒或遷移或移除，未能同步更新數量，且排砂、排氣閥為消防栓型式，但不屬消防栓部分，數量也列入其中，致使內部消防栓資料數量大於消防局列管數。

消防局指出，2019年4月消防局函文自來水公司查明相關數量，但未獲回覆，2020年6月17日會勘結論，自來水公司也承諾將釐清消防栓列冊地點相關資料，提供予消防局共同維護消防栓，以利落實消防栓管理。

市長黃偉哲表示，滅火救災攸關市民生命財產，自來水公司與消防局應積極聯繫合作，盡快釐清消防栓資料。消防局長李明峯也表示，依據消防法與消防法施行細則，自來水公司負責保養、維護消防栓，並應配合消防機關實施測試，希望自來水公司能依據消防法，落實台南市消防栓保養與維護，與消防局共同完善消防栓管理，以維護台南市公共安全。

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