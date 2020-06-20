黃健庭任命案惹議　柯文哲：監察院只有民進黨可以當？

記者陳家祥／台北報導

台東縣前縣長黃健庭獲提名監察院副院長人事案，引發藍綠反彈，總統府更緊急取消記者會。對此，台北市長柯文哲說，這反映整個台灣藍綠壁壘分明，「難道監察院只有民進黨可以當？或是民進黨跟綠營才可以當？」

柯文哲說，自己還是主張廢掉監察院，「我對監察院沒有任何好感，因為本人就是被彈劾」；柯對綠營喊話，難道監察院應該全部一言堂？全部同個顏色？這才是民進黨朋友要思考的，要全部同個顏色嗎？監察院是追殺用的？邏輯先搞清楚。

柯文哲說，希望監察院是國家一個中立的機關，「我對台灣司法常會批評，還是希望有一天台灣司法是公平、獨立可被信任」。

另外，媒體追問，監委名單上有陳景峻、蘇麗瓊等柯營舊將，民眾黨是否因此會投同意票？柯文哲說，個人是主張監院考院廢掉可以省很多錢，「我猜民眾黨應該是不投票當作一種態度」。

「至於在北市當過秘書長、副市長，我發現新北副市長也有。」柯文哲說，也許這些人有經過高級文官的訓練，可以當到高級文官總是一種資歷、考驗，在任用上沒什大問題，至於社會接受不接受是提名人自己要負責。

其他人也看了這些...

►民進黨立委齊轟黃健庭人事案 「總統府很難說服支持者」

►林為洲：黃健庭任監院副院長「很酬庸」 國民黨團不可能同意

►蔡英文提名黃健庭？林飛帆：「我不贊成」希望高層三思

更多熱門新聞...

►黃健庭接任監察院副院長 遭國民黨停權處分

►邱顯智：黃健庭曾遭糾正又涉案在身 怎能行使職權糾舉他人

►「蔡英文這幾個月最漂亮的安排」 葉毓蘭：何不讓黃健庭當行政院長

►振興一下我們的美麗