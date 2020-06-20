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監察院提名黃健庭　陳其邁不正面回應…只說：優先解決市民關心的事

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▲陳其邁參加補選，前往岡山市場拜票 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁參加補選，前往岡山市場拜票 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

前行政院副院長陳其邁卸下職務回到高雄，光是這兩天就是選舉行程滿檔，而且連續兩天都是一大早就勤走基層，20日上午更是來到岡山的文賢市場，面對記者詢問是否擔心監察院副院長的提名人選是否會影響到自己的補選選情，陳其邁說，市民關心的事項是我們優先要來解決的問題。

總統府傳出要提名國民黨籍的黃健庭來擔任監察院副院長，這個舉動引發綠營基層不滿，甚至還有可能影響到高雄市補選的選情，民進黨已經表態要參選的陳其邁，面對這樣的情況，表示：「現在也有很多的討論，我也相信總統府會就人選做一個最符合社會期待的一些作法，我想(監委人事送到)立法院也有國會的一個監督，我相信在大家的聲音跟民眾的期待，這個都是總統府應該會作為最大的一些考量，正式的名單公布之後我們再來做人選的評論」。

▲陳其邁參加補選，前往岡山市場拜票 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁參加補選，前往岡山市場拜票 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過記者又追問，陳其邁是否會擔心影響選情，他說：「選舉最重要的是在整個地方治理，怎麼樣加速地方建設的推動，尤其今天的岡山地區最關心的是捷運路網的興建，假如我有機會進到市政府，我也包括邱志偉(委員)、高閔琳(議員)跟黃秋媖議員反映，他們都希望說捷運的路網興建能夠加速，尤其像岡山到路竹站，也希望能夠提早開通，讓整個北高雄從台南到高雄的科技走廊，能夠串成一片，最核心的心臟的交通樞紐，就是捷運。」

陳其邁強調：「對於市民關心的基層生活，包括經濟、中小企業、小商店，甚至是農民，這些事情都是現在高雄市民望治心切的事項，所以我相信這個是現在市民的一些期待，那我當然作為一個市長候選人，我也相當關心在中央持續的這些重大建設推動，包括這些監察院人事的人選，但我想市民關心的事項也是我們優先要來解決的問題」。

▲陳其邁參加補選，前往岡山市場拜票 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁參加補選，前往岡山市場拜票 。（圖／記者吳奕靖攝）

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