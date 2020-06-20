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黃健庭：若立院否決監院副院長提名「太太會很開心」

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▲黃健庭。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲黃健庭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統府19日下午原預計第6屆監委名單，由於總統蔡英文提名前台東縣長黃健庭擔任監察院副院長一事，引起外界反彈，所以緊急取消，而黃健庭事後親上火線，透露若沒得到國民黨祝福，會退出提名。對此，黃健庭20日再次出面受訪時表示，如果最後立法院提名不通過，那就是回到原點，他會很自在，太太也會很開心。

黃健庭指出，他是會做事的人，過去在立法院或在台東也好，這個是擺在眼前的，如果不是這樣，總統府根本就不會考慮他，但也不應該因為被誤解的事情，突然間讓他變一無是處、眾矢之的，這樣對他也不公道。

對於如果民進黨不支持，最後遭到立法院否決提名一事。黃健庭表示，他本來就過著退休生活、自由自在，有時候被邀請分享台東經驗，自己也很享受這樣的生活，被提名這整件事情意外突然，假如順利的話，會好好為國家社會做事情。

黃健庭坦言，他會接受提名是因為他很能體會人民對政府的期待，常常跟政府想法有落差，他當過民意代表跟地方行政首長，過去常常對監察院寫報告、說明工作，知道公務員很忙碌，「至於如果沒有提名不通過，就是回到原點，我會很自在，太太也會很開心」。

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