美國近11.7萬人染疫歿「超越一戰陣亡官兵數」　數州確診爆新高

▲美國新冠肺炎確診病例位居全球最多，累計死亡人數也逼近11.7萬人，超越第一次世界大戰的美軍官兵陣亡數。（圖／路透）

文／中央社華盛頓16日綜合外電報導

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，過去24小時美國境內新增740起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例，累計病故數逾11萬6800人，已超越第一次世界大戰的美軍官兵陣亡數。

約翰霍普金斯大學截至美東時間16日晚間8時30分的疫情通報數據顯示，新增的740起死亡病例讓全美染疫病故總數達到11萬6854人。

《美聯社》報導，歷史學家和美國國會研究處（Congressional Research Service）認為，11萬6516人是最恰當的第一次世界大戰美國官兵陣亡數。美國也在過去24小時通報新增2萬3351起確診病例，使得全美確診總數達到213萬4973例，確診和死亡病例總數都高居世界第一。

《法新社》報導，美國染疫病故人數在4月底時，已高於越戰期間美軍陣亡官兵數。根據美國國家檔案局（National Archives），在東南亞發生戰爭那幾年，因為戰爭與意外等因素死亡的美國人有5萬8220人。

境內許多企業商家陸續恢復營業的美國，平均每天都新增大約2萬起確診病例，數個州近來甚至通報疫情爆發迄今的新高確診數。

面臨11月艱困選戰的美國總統川普，始終淡化疫情威脅並將重心放在復甦經濟之上。川普政府主張，倘若爆發第2波疫情，也不會再讓經濟停擺。

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）則警告，只要疫情發展仍存有「重大不確定性」，美國經濟就不太可能復甦。

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