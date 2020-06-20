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新冠康復者「抗體可能消失」　研究：2個月後驗不到「無症狀者比率高」

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情爆發至今已半年，部分國家情況仍未好轉。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸最新研究顯示，一些新冠肺炎感染者體內的抗體，可能會在康復的2、3個月後下降至無法檢測的水平，且此現象在無症狀感染者之中尤其明顯。

該項研究的團隊主要來自重慶醫科大學，18日被發表在學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）上，通訊作者為重慶醫科大學的黃愛龍、陳娟和邱景富。研究團隊對重慶市萬州區的37名無症狀感染者和37名有症狀患者的抗體水平進行了檢測和分析。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

研究發現，一些新冠病毒感染者體內的抗體會在2、3個月後下降至無法檢測的水平，無症狀感染者更易出現這種情況，「康復約8週後，40%的無症狀感染者體內的IgG抗體水平幾乎已經無法檢測到，而有症狀患者中只有12.9%會如此。」

論文中提到，研究顯示無症狀感染者對新冠病毒的免疫應答弱於有症狀的患者，表示給康復者頒發「免疫護照」的做法有風險。論文也指出，亟須進行更多的包含無症狀和有症狀感染者抗體水平的研究，以確定抗體能提供的免疫能夠維持多久。

不過，《紐約時報》的報導認為，該項研究的樣本較小，且未考慮到其他免疫因素。專家則表示，這一研究結果並不一定意味著這些抗體水平下降的人會被新冠病毒二次感染。

另外，《自然》雜誌18日刊發的另一篇論文顯示，抗體水平即便較低，也可能足以抵抗新冠病毒。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

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