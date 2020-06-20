從60種植物中找秘方！　興大研究：天竺葵、檸檬精油可預防新冠肺炎

▲興大森林系教授王升陽。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中興大學研究發現，天竺葵與檸檬精油能防止「嚴重急性呼吸肺炎」冠狀病毒入侵人體的天然精油，可居家環境應用。興大森林學系特聘教授王升陽研究超過60種植物精油，從中篩選出具顯著抑制ACE2表現的精油，其中，天竺葵、檸檬精油可能有助於防止引起新冠病毒入侵人體。

王升陽指出，新冠肺炎所引發的疫情被多個國際組織及傳播媒體形容，為自第二次世界大戰以來人類所面臨的最嚴峻危機。雖然全球有無數醫學界菁英投入開發對抗嚴重特殊傳染性肺炎的新藥開發，但截至目前為止，尚無明確治療方法或疫苗被接受並應用於臨床治療。

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王升陽說明，新藥的開發通常需要很長的時間，安全性是首要考慮因素，而且需要長時間的測試。有悠久使用的傳統醫學或另類療法為人類重要的醫療寶藏，在考慮藥物的安全性的前提下，從已在臨床使用的藥物，或是自民俗藥物中開發對抗或預防新型冠狀肺炎的藥物，目前是科學家重視的一個研究主題。

▲王升陽（右2）與研究團隊。（圖／中興大學提供）

王升陽針對植物精油抑制引起「嚴重特殊傳染性肺炎」病毒感染可能路徑進行研究，並獲得具體研究成果。血管收縮素轉化酶2 (Angiotensin-converting enzyme 2；ACE2)是引起「嚴重急性呼吸肺炎」之冠狀病毒（SARS-CoV）、嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型（SARS-CoV-2）和人類冠狀病毒NL63的受體。

王升陽進一步說明，因此如能抑制ACE2的表現，就可能可以減低病毒感染的風險。王升陽從超過60種的植物精油中篩選出具顯著抑制ACE2表現的精油，經氣相層析質譜分析顯示天竺葵精油是由22種化合物所組成，而檸檬精油中則有9種化合物。接下來，人類上皮細胞經天竺葵與檸檬精油的主成分香茅醇和檸檬烯處理後，也可顯著降低ACE2的表達。王升陽的研究證明天竺葵和檸檬精油及其主成分是具有開發為天然抗病毒劑的潛力，並可能有助於防止引起「嚴重急性呼吸肺炎」之冠狀病毒入侵人體。



興大指出，此研究已刊登於著名天然物化學優質國際期刊Plants，參與這個研究的研究人員為興大助理研究員K. J. Senthil Kumar（古山吉）和森林學系王崇瑄，以及與興大進行產學研究的著名芳療公司「佐登妮絲國際公司」。該研究成果也是興大積極推動學、用合一的具體成果，透過學校方的研究能量，帶動產業的科研發展。

