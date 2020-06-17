北韓放話「邊境派兵」！首爾國防專家推測：布署砲兵、裝甲部隊

▲北韓16日下午炸毀落成後尚未啟用的兩韓開城辦公室，今（17）日又表示將在金剛山及開城工業區布署朝鮮人民軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

北韓16日炸毀兩韓聯絡辦公室，今（17）日又展開進一步威脅，稱會在金剛山及開城工業區部署朝鮮人民軍，並在邊境恢復「各種各樣的」軍事活動。南韓國防安全論壇資深分析師申鍾宇（Shin Jong-woo，音譯）認為，平壤當局可能會派遣配備著170毫米自走砲、240毫米多管火箭砲的裝甲部隊及砲兵，以利發動突襲。

北韓16日炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室，17日又揚言在金剛山旅遊區、開城工業區布署軍隊，並在邊境恢復軍事活動。根據《韓聯社》，申鍾宇17日表示，如果平壤當局真的付諸行動，最有可能的選項，就是派遣配有170毫米自走砲、240毫米多管火箭砲的裝甲部隊及砲兵，「這些常規武器都使用運輸起豎發射車（TEL），更難以被偵查與攔截，在發動突襲方面具有優勢。」

報導中指出，170毫米自走砲射程大約54公里，每分鐘可以發射2次；240毫米多管火箭砲射程距離是60公里以上，每分鐘可以發射40發左右的砲彈。兩者都是北韓的關鍵軍事硬體，也將對於距開城大約40公里的首爾地區造成直接威脅。

▲《韓聯社》報導，北韓政府一直將開城視為關鍵軍事據點，直到2003年建立工業區之前，也曾派兵駐紮。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，北韓一直將開城視為關鍵軍事據點，曾在當地駐紮第3師、第64師與第62砲兵旅，2003年兩韓合作建立工業區以後，上述軍隊移至大約16公里之外的地方駐紮。但是，平壤2016年透過核武與飛彈做出挑釁行為，該工業區宣告暫停營運。

北韓過去在金剛山的鎮江港（Jangjon，音譯）建設軍事基地，直到2003年才被關閉，改做為南韓旅客前往度假村的主要通道，而整體旅遊計畫2008年因旅客穿越禁區時遭擊斃而終止。申鍾宇認為，平壤這次可能再度派遣一支管理潛水艇的海軍部隊前往鎮江港，並且「拆除該地區的旅遊設施，駐紮坦克與火箭砲部隊」。

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