北京新冠病毒株與台灣類似　莊人祥：土耳其團帶來的

▲指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

北京再爆新冠肺炎疫情，中國大陸疾控中心18日晚間發佈病毒基因序列，有媒體報導指出，香港病毒專家表示與捷克、台灣還有歐洲病毒序列類似。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（20）日表示，所指台灣病毒株是指我國境外移入病例土耳其旅遊團確診的病毒株，來源為歐洲、土耳其。

針對北京疫情，中國大陸疾控中心指出，從基因組流行病學的初步研究結果看，發現病毒是從歐洲來的，但是它跟歐洲當下流行的病毒又有一定差別，「比現在歐洲流行的病毒要老。」進一步於18日發佈新發地市場新冠疫情及病毒3組基因序列數據。

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媒體報導指出，香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁表示，對比其他地方數據後，發現跟這3個病毒基因數據最像的，是捷克、台灣還有歐洲的一些病毒序列。

北京所培養出來的病毒株與台灣相似，莊人祥澄清，所指的是台灣3月初土耳其旅遊團個案之病毒株，該團總計有13人感染，整體來說仍偏向歐洲、土耳其，也是較早期的病毒。

莊人祥表示，國內已陸續將確診個案培養病毒序列上傳至國際公開資料庫（GISAID），因為台灣沒有本土流行，多為境外移入病例，所以上傳資料從初期中國大陸、後續也有歐洲、美洲、東南亞病毒株。