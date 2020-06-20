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陸人大常委會閉幕　港區代表：已初審《港版國安法》草案

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▲▼2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,天安門,人民大會堂,維安,兩會維安,北京。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸全國人大召開常委會議，初審「港版國安法」草案。（圖／記者曾俊豪攝）

18到20日一連三天召開的大陸全國人大常委會議今閉幕，對於外界關注的「港版國安法」，港區代表、全國人大常委譚耀宗接受港媒採訪時說，此次會議只是初審草案。至於條文是否公開，或是月底還可能加開會議審議，他表示還未有通知。

據了解，大陸全國人大常委會於18日召開，並與5月的全國人大、政協兩會一樣，於召開前才將「港版國安法」排入議程，因此外界關注常委會閉幕後，中共將公開相關條文。

▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,票數。（圖／記者任以芳攝）

▲港版國安法在上月大陸召開全國人大、政協兩會期間，經2878贊成票表決通過後，由人大繼續推進初審等後續工作，以明確草案內容、條文和施行細則等，讓法案能正式上路。（圖／記者任以芳攝）

不過，據大陸官媒《新華社》19日報導，人大常委的將表決事項中，未有被稱為「港版國安法」的《香港特別行政區維護國家安全法》，被排入其中。

報導稱，國安法草案對防範、制止和懲治發生在香港的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定。港區人大代表葉國謙原先估計，今天中央有很大機會，公布草案具體條文。

但綜合《香港01》、《香港經濟日報》等港媒報導，譚耀宗在會後表示，這次會議只是初審「港板國安法」草案，也不會公開草案條文。至於是否會在月底加開會議，或是在8月的下一次人大常委會上審議「港版國安法」，譚耀宗也僅說，沒有收到通知。

另對於法案內容是否需要修改，譚耀宗則未有回應。不過，陸媒仍有消息指稱，人大常委會月底審議會審議「港版國安法」，最晚7月通過並實施，大陸全國人大常委法工委發言人、立法規劃室主任岳仲明日前在受訪時說，中央將會加快制定「港版國安法」。

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