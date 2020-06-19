李正皓：反對黃健庭當監察院副院長的人是政黨惡鬥最醜陋的風景線

▲李正皓。（資料照／ETtoday攝影中心）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文提名國民黨前台東縣長黃健庭任監察院副院長，但民進黨對黃健庭的貪汙背景反感，表態不支持，而國民黨則認為他未獲黨中央核准，自行接受提名形同出走，火速祭出停權處分。對此，名嘴李正皓19日在臉書直批，藍綠雙方從未站在國家進步、彼此共生的立場評論，持反對意見的人，「你們其實是台灣政黨惡鬥最醜陋的風景線」。

「政黨惡鬥最醜陋的風景線：不論藍、綠都在反對黃健庭被提名監察院副院長」。李正皓指出，過去監察院的公正性永遠受質疑，國民兩黨各自提名的監委，必會被對方反對或背葛，最後的結果是什麼？每個監委在上任後都搶著向自己的主子效忠、磨刀霍霍砍向對手陣營，監委陳師孟就是最好的例子。

李正皓認為，監委本該不問藍綠，只問正義，蔡英文能有勇氣提名不同陣營的黃健庭，是一件正確的事，「請問藍綠在罵什麼？」講白了，綠營反對者的想法就是好不容易連任了，官位都不夠分，怎麼能分外人；而藍營反對者的想法就是憑什麼他們在野苦哈哈，黃健庭可以被挖角當官。

「一切的一切，有人站在國家進步或藍綠共生的立場來評論這件事嗎？一個也沒有」。李正皓指出，蔡英文當然可以挑個根正苗綠的綠營打手來當監察院副院長，但她選擇放下屠刀，扛著黨內的壓力提名一個對手陣營的人；黃健庭三屆立委、兩任縣長的資歷，當然可以繼續在台東享清福，但他選擇來台北當一個被戲稱為雞肋院的副院長。

李正皓打包票表示，不論蔡英文或黃健庭，在思考監察院副院長這件事的同時，沒有一個人想的是政黨利益或是派系分贓，而這時喊反對的人，「你們其實是台灣政黨惡鬥最醜陋的風景線」。

另外，原先19日下午3時在總統府召開監委人事記者會，但似乎反對方浪過大，府方已緊急取消。

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