賴品妤反對黃健庭人事案　憂破壞綠營形象「傷害人民對政府信任」





▲立委賴品妤。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

總統府原本預計在19日下午公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，監察院副院長人選爆黑馬，傳出由國民黨籍的前台東縣長黃健庭出任，引發藍營火速祭出停權處分，綠營人士則紛紛跳出來發表反對聲音。民進黨立委賴品妤19日也表態，她不支持本次監察院副院長的提名，擔心這樣的人選傷害民眾對政府信任。

「我不支持本次監察院副院長的提名！」賴品妤19日於臉書上表示，府方被爆出要提名黃健庭出任監察院副院長，「我反對！」

賴品妤說，監察院是台灣最高的監察機關，負責監督行政機關的施政有無違法失職，並行使彈劾、糾舉、糾正及審計權。作為監督者的角色，必須自己的操守清明廉潔，方能以德服。然而黃健庭於擔任立委期間，涉嫌收受藥商回扣，並以假發票做假帳、人頭員工薪水方式核銷，而以犯商業會計法、稅捐稽徵法的幫助逃漏稅，遭到判刑。

賴品妤提到，黃健庭甚至在台東縣長任內，也發生過美麗灣度假村爭議，「這樣的操守，真的能夠公正不阿的監督行政機關嗎？如此人選，真的有辦法擔任台灣最高監察機關的副院長嗎？」

賴品妤表示，監察院副院長是國家最高監察機關的副院長，尤其大家對監察院轉型成「國家人權委員會」都有很深的期待，所以提名的人選更是必須經得起人民的檢驗。府方雖然強調這次的提名原則是不分黨派選賢與能，但選到一個爭議不斷的，要怎麼監察、怎麼顧人權？

賴品妤強調，執政黨好不容易在防疫、拚經濟等各種改革上，逐步累積正面的政府形象。如此具爭議性的政治人物若是成為監察院副院長，將使過去的努力功虧一簣，「我擔憂提名這樣的人選會傷害人民對於政府的信任，希望府方能夠慎重考慮這個人事安排。」

面對越來越多綠營人士跳出來反對黃健庭任監察院副院長，總統府緊急在19日下午1時50分左右，取消了預計在下午3時進行的記者會，使人事案生變。

其他人也看了這些...

►民進黨立委齊轟黃健庭人事案 「總統府很難說服支持者」

►林為洲：黃健庭任監院副院長「很酬庸」 國民黨團不可能同意

►蔡英文提名黃健庭？林飛帆：「我不贊成」希望高層三思

更多熱門新聞...

►黃健庭接任監察院副院長 遭國民黨停權處分

►邱顯智：黃健庭曾遭糾正又涉案在身 怎能行使職權糾舉他人

►「蔡英文這幾個月最漂亮的安排」 葉毓蘭：何不讓黃健庭當行政院長

►振興一下我們的美麗