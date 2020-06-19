LIVE／監察院副院長人事生變　黃健庭15：30親上火線回應

記者袁茵／台北報導

總統府原本預計在19日下午公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，監察院副院長人選傳出由國民黨籍的前台東縣長黃健庭出任，結果遭到藍綠營砲火攻擊，使總統府臨時取消記者會；而黃健庭本人則將在下午3時30分親上火線回應。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲前台東縣長黃健庭。（資料圖／記者林敬旻攝）

總統府原定19日下午3時召開記者會，正式對外公布監委名單及正副院長，預計由前總統府祕書長陳菊擔任監察院院長，副院長則是「黑馬」前台東縣長黃健庭。

面對國民黨籍的黃健庭被爆出擔任監察院副院長，林為洲19日受訪時表示，國民黨內很多人都很驚訝，包括黨主席江啟臣也是事後才被告知；而按照國民黨章規定，沒有事先取得黨中央的同意而擔任他黨政務官，需要送交考紀會處分，可能是停權或者開除黨籍，「看起來朝開除黨籍的方向是主流意見」。

隨後，國民黨考紀會指出，黃健庭未經中央核准，自行接受蔡英文提名為監察院副院長，此舉已違反國民黨「黨員違反黨紀處分規程」第二條第一項第七款：未經同意，擅自接受非國民黨執政之政府延攬為政務官之規定。

考紀會依據國民黨「黨員違反黨紀處分規程」第十八條第二項及第三項規定，予以「先行停止黨權」處分，同時請台東縣黨部盡速做出適當黨紀處分建議。

黃健庭人事案不只惹怒藍營，還讓眾多民進黨人士紛紛跳出來表態反對。原來黃健庭過去因為退輔會藥商回扣案、美麗灣度假村爭議，受到外界質疑。黃健庭於2004年任立法委員期間，向退輔會遊說藥品採購換取藥商回扣新台幣208萬元，涉犯《貪污治罪條例》職務收賄等罪。

黃健庭面臨「藍綠不挺」狀況，使總統府在19日下午1時50分左右發出通知，緊急取消記者會，讓人事案生變；而黃健庭本人則在19日下午3時30分出面回應此議題。

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