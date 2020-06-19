監察院人事記者會喊卡　民眾黨籲民進黨：別透過媒體測風向

▲前台東縣長黃健庭出任監院不斷，總統府緊急喊卡。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統府原本預計在19日下午本預計公布新一屆監察委員名單，但外傳的監察院副院長人選黃健庭爭議不斷，總統府緊急發出通知取消記者會。對此，民眾黨發言人楊寶楨呼籲，請執政黨不要透過媒體測風向，發現報派人選引發強烈爭議，再來取消監院人事提名記者會，對於人選名單應謹慎以對，而非淪為「政治分贓」引發全民公憤。

總統府原定下午3時召開記者會，正式對外公布監委名單及正副院長，預計由前總統府祕書長陳菊擔任監察院院長，副院長則是「黑馬」前台東縣長黃健庭。黃健庭因為曾涉貪汙案，雖然更一審判決貪汙無罪，但還是引發熱議，甚至是「藍綠不挺」，對此，總統府也在稍早發出通知，緊急取消記者會，人事案生變。

楊寶楨指出，近年來監察院行使不彰、定位紊亂，不但讓監察委員淪於政黨打手、政治酬庸，還領著院長、部長等級的高薪，因此社會各界常聽見要求廢除監察院的聲音也是勢在必然。執政黨更不該「說一套做一套」，一邊喊著廢考監，一邊又把監委名單提好提滿！

楊寶楨強調，民眾黨主張「廢除考監兩院、回歸三權分立」，並呼籲蔡政府對於相關人選或是考、監兩院存在的必要性，都應周延思考，審慎決定。