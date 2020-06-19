基隆男搭市公車沒抓穩手把　行進間整個人滾落車門階梯

▲ 老翁搭市公車疑沒抓好手把，一個move整個人滾進上車前門階梯。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名陳姓80歲老翁，19日上午搭乘市公車行駛在忠一路，司機準備停靠城隍廟站牌時，老翁疑似沒有抓好手把，車子行駛間整個人不慎摔進前門踏板階梯，司機見狀緊急停車，車上乘客幫忙報警，消防人員到場合力將傷者救出送醫，整起事故原因還要進一步調查釐清。

19日上午10時許，一輛基隆市公車行駛在忠一路，準備停靠城隍廟站牌時，乘客陳姓老翁在車內摔倒，消防人員趕抵現場發現，老翁摔進前門踏板階梯角落，合力將老翁救出，老翁手部、臉部都有擦傷，救護人員將人抬到擔架上，用救護車緊急送往部立基隆醫院治療。

▲ 基隆老翁（紅圈）搭市公車疑沒抓好手把。

從車內畫面中可看見，陳姓老翁戴著橘色帽子、揹著背包扶著把手，行駛中突然一個轉身，摔落到前門踏板，司機見狀立即停車，試圖將老翁拉起來，但疑似無力站起，司機往後門下車到前門解救，最後在消防隊員合力幫忙下，將老翁順利救出。

基隆市公共汽車管理處稽查員表示，當時司機準備要停靠城隍廟站牌，剛好有其他乘客站起來，可能準備要下車，司機煞車靠站時，老翁可能沒有抓好手把，就這樣跌落在上車的階梯，因不確定骨頭有沒有受傷，所以沒有移動老翁身體會比較好，報案後請救護人員處理送醫。市公車處人員說，後續相關醫療部分有保險處理。

「美麗最大的祕密」

▲ 司機煞車靠站時，老翁可能沒有抓好手把，就這樣跌落在上車的階梯。

▲ 司機往後門下車到前門解救，最後在消防隊員合力幫忙下，將老翁順利救出。

▲ 救護人員將人抬到擔架上，用救護車緊急送往部立基隆醫院治療。