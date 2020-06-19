基隆「尋人啟事 Missing You」人文記憶特展　林右昌觀展聆聽記憶故事

▲ 基隆「尋人啟事 Missing You」人文記憶特展，林右昌參觀展覽聆聽民眾分享記憶故事。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

《尋人啟事 Missing You》基隆中正公園及文化中心人文記憶特展，19日於文化中心大廳舉行交流茶會，市長林右昌參觀展覽，聆聽民眾分享記憶故事。林右昌強調中正公園，未來將蛻變成希望之丘，繼續陪伴基隆人。

交流茶會中，邀參與訪談計畫民眾分享記憶故事，展場把民眾提供舊照片，輸製大型掛圖，還擺設早期中正公園常出現套圈圈、打彈珠、棉花糖懷舊童玩，林右昌發棉花糖讓參觀的小朋友，雀躍不已，接著打彈珠分享兒時趣事，感謝大家參與。

▲ 基隆市長林右昌發棉花糖，讓參觀的小朋友雀躍不已。

林右昌指出，中正公園是所有基隆人共同記憶與回憶，很小時候會到中正公園包括觀音像、天鵝洞等地留下照片，親戚到基隆時會帶他們到公園看基隆港、看大船放尿。念小學時更是小朋友遠足必到地方，尤其，天鵝洞附近有頭青牛像，他還記得老師曾說過不能爬上去坐，否則就被青牛載到天上去。

林右昌表示，中正公園是一個神奇的地方，老少咸宜都找得到回憶，公園將進行整體改造，包括兒童遊戲場現正進行參與式規畫與設計，文化局舉辦這項人文記憶特展，希望把公園過去的記憶留下來，未來會蛻變成「希望之丘」，繼續陪伴基隆市民。

這項《尋人啟事 Missing You》人文記憶特展分四個展區，展至6月28日，在文化中心一樓展出，透過市民參與、在地團隊及青年藝術家視角，分別紀錄自身故事與記憶，展覽透過攝影、裝置、聲音、動畫、互動參與方式，呈現中正公園及文化中心的文化記憶與歷史地貌，邀大家回憶也重新感受生活的城市。

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