哈士奇遭虐打「左眼水晶體」爆出失明　檢起訴！他辯稱：狗自己撞傷的

▲ 6月大哈士奇受虐慘遭狠打「左眼水晶體」爆出失明。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2019年12月某日凌晨林姓男子與女友喝完酒後返家，發現養了6個月大的哈士奇，在陽台亂大、小便，涉嫌持棍子出手把哈士奇左眼水晶體打到爆出，導致哈士奇左眼球慘遭摘除。基隆地檢署18日偵結，將林男依違反《動物保護法》第25條第1項「故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失」罪嫌起訴。

起訴書指出，林姓男子2019年12月間某日凌晨，與李姓女友酒後返家。林男看見陽台一片凌亂，發現女友所養的哈士奇隨地亂大、小便，竟持木棍猛打哈士奇，導致哈士奇左眼的水晶體爆出。

李女在房間內聽到愛犬淒慘哀號聲，衝出查看驚見愛犬左眼一直流血，因此與林男發生口角。李女罵林男：「你為何打我的狗！」林男反怒嗆李女，「帶著妳的狗滾！」、「明天就把狗丟掉！」

▲ 林男矢口否認打狗，辯稱他當下拿拖把清理地上大便，狗很活潑好動。

李女事後聯繫友人，協助她隔天帶哈士奇去給獸醫看診後，把愛犬寄託給友人幫忙養，友人隨即把狗帶到基隆動保所報案，揭發提告林男有虐狗情事。

當時基隆動保所所長陳瑞濱表示，沒想到狗狗眼睛傷勢嚴重，而受傷哈士奇將被帶往獸醫院醫治；基市動保所初步檢視，狗狗左眼有失明的可能。

檢察官調查時，林男矢口否認打狗，辯稱他當下拿拖把清理地上大便，狗很活潑好動，我在擠海棉拖把，因拖把老舊海綿頭彈掉，左邊的塑膠支架斷掉，才打到哈士奇傷到左眼。

▲ 經醫師診治發現，哈士奇的左眼球已萎縮，必須進行眼球摘除。

經檢方查看獸醫師的診斷證明發現，哈士奇的左眼角膜水腫，伴隨嚴重前房混濁、嚴重眼內炎，經醫師診治發現，哈士奇的左眼球已萎縮，必須進行眼球摘除。

檢方認定，林男持未扣案的棍子，把哈士奇左眼打瞎慘遭摘除，檢方將林男依違反《動物保護法》第25條第1項「故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失」罪嫌起訴。

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▲ 友人隨即把狗帶到基隆動保所報案，揭發提告林男有虐狗情事。