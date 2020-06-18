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灌鎮靜劑殺妻再刺死5歲幼子　死囚鄭文通獄中癌症病逝

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▲▼示意圖,社會,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤（圖／123RF）

▲ 死囚鄭文通殺死妻兒，判刑定讞，日前病逝在獄中。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市男子鄭文通，因長期失業、夫妻感情不睦，2003年間遭妻子趕出門後，一同被趕出門的5歲兒子又想要找媽媽，鄭男一氣之下，先強灌妻兒吃安眠藥，最後更持刀殺害妻兒。鄭男2006年遭判死刑定讞，但看守所證實，他2個月前罹患癌症，上週已經在獄中病逝。

鄭文通病逝後，目前監獄中遭判死刑定讞尚未執行的死囚，人數下降到38人。

本案發生於2003年2月底，鄭男的莊姓妻子早年因為受到瓦斯氣爆，導致身體留下後遺症，行動遲緩，性格易怒，經常無故大罵鄭男，2夫妻的關係也越來越緊張。而小孩出生後，經濟壓力沉重，再加上鄭男長期失業，使得2夫婦出現更多的爭吵。

案發前2天晚間，鄭男又被妻子辱罵，妻子還把他與5歲幼兒一起趕出家門，讓2人露宿街頭。當時天氣寒冷，第二天一早，鄭男詢問兒子：「媽媽趕我們出來，你要跟爸爸還是媽媽？」沒想到兒子竟回答：「要跟媽媽。」鄭男不滿，種下殺機。

案發當天上午，鄭文通帶兒子回到住處，他先喝下半瓶米酒壯膽，而後拿出鎮靜劑，逼迫妻兒吃下。藥效發作後，鄭男又拿出枕頭打算悶死妻子。經過20分鐘後，鄭男以為妻子已經死亡，拿開枕頭後，妻子竟呼了一口氣，鄭男大驚，拿出水果刀，朝妻子胸、腹部連刺9刀，妻子慘死。殺死妻子後，鄭男再持刀朝兒子的胸部猛刺1刀，兒子也因此休克死亡。

鄭男犯案後，打電話與母親訣別，母親察覺有異，趕快報警。警方破門而入，當場逮捕渾身是血、呆坐在屍體旁的鄭男。最高法院於2006年6月間，將他判處死刑定讞。

鄭男等待執行期間，律師團為他聲請釋憲，但釋憲結果還未出爐，他在日前檢查出罹患大腸癌、肝癌、肺部又有腫瘤。鄭男病情日益惡化，所方5月間將他戒護送醫，最後在上週病逝，得年55歲。

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