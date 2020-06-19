圖／陳菊身陷58項調查案　國民黨痛批：自己案子自己查？

▲國民黨整理陳菊弊案。（圖／國民黨團提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

總統府19日下午將公布監委提名名單，總統府前秘書長陳菊將獲提名為監察院長。對此，國民黨立院黨團召開記者會，搬出陳菊在擔任高雄市長12年任內，市府遭監院調查的歷史，總案件數高達58件，等於平均每年有4.8件。其中，確定被糾正的有30件，平均每年2.5件；遭彈劾的有3案，平均每4年就1件。

林為洲說，歷來監察院長這個職務，幾乎都可視為「榮譽職」，是政府對於超黨派的專業人士，在人生最光榮的一刻，給予政治上最後一個禮遇的職位，但若要頒發給在高雄市長任內被監察院立案調查58個案子的陳菊，這真的適合嗎？會不會最後是自己案子自己查？

林為洲質疑，將來陳菊一旦成為監察院長，請問所有跟陳菊有關的案子，無論是慶富案還是氣爆案，還查得下去嗎？如果調查後確定彈劾、糾正，請問陳菊要不要請辭院長，「這個勳章已經不是勳章，而是在羞辱陳菊！」

林為洲痛批，未來如果最後所有跟陳菊有關的調查案都沒事，那人民會相信監察院是公正的獨立機關嗎？這等於宣告蔡英文總統把監察院完全的「工具化」，拿來當成保護執政黨的工具。

國民黨立委林奕華也指出，請問有哪個監察院長過去擔任首長時，曾被監察院糾正、彈劾過？未來陳菊若當了監察院長，慶富案還能查下去嗎？與新潮流有關的案子，邱太三的關說案還能查下去嗎？

林奕華批評，當陳菊離開高雄市府，接了總統府秘書長後，這期間也發生私菸案，結果卻解釋為「超買」，陳菊從地方到中央都有問題，現在卻要當監察院長，這是史上最不適任的院長候選人，未來也勢必會成為監察院行使專業職權的大石頭。