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「我不想決裂！」 黃健庭丟球給江啟臣：加入監察院盼政黨和解

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記者徐政璿／台北報導

國民黨籍台東縣前縣長黃健庭被提名為監察院副院長的消息一出，引發政界一片譁然。黃健庭19日下午在立法院召開記者會，針對外界質疑他背叛國民黨一事，他回應，他是國民黨的終身黨員，永遠是藍營的一份子，至於擔任中華民國的監察委員，是否要先停止黨權，健庭絕對尊重黨紀的處裡。

黃健庭表示，坦白講，他被提名自己非常意外，謝謝總統的肯定，他的心情非常複雜。

黃健庭說，事前他親自向江啟臣主席面報此事，江啟臣了解監察院是一個「超越黨派，獨立運作」的機關，監察委員向來是由各黨派推薦組成，是為國家效力，不是為政黨。之前，前總統馬英九也曾提名多位綠營人士出任監察委員。

黃健庭說，他特別跟江啟臣強調，他永遠是國民黨的終身黨員，永遠是藍營的一份子，至於擔任中華民國的監察委員，是否要先停止黨權，健庭絕對尊重黨紀的處裡。

黃健庭說，如果提名案不能得到國民黨的祝福，「那麼我寧可退出」，因為他之所以接受提名，是希望台灣的社會可以更和諧，過去的歷練可以繼續為國家所用。若不能達成這樣的目的，就失去意義了。

 【黃健庭聲明全文】

有關被提名監察院副院長一事，健庭在此感謝媒體先進及各界的關心和指教，並說明如下：

一，這次被提名，我非常意外，謝謝總統的肯定，我決定接受因為：

1，這是一個超越黨派，可以獨立行使職權，為國家社會做事的職務。
2，以我過去22年民意代表和行政首長的歷練，我相信我可以扮演人民和公務體系之間最好的橋梁，不只是監督，還要幫助公務員「勇敢做對的事」。

二，事前我親自向江啟臣主席面報此事，他了解監察院是一個「超越黨派，獨立運作」的機關，監察委員向來是由各黨派推薦組成，是為國家效力，不是為政黨。之前，馬英九總統也曾提名多位綠營人士出任監察委員。我特別跟主席強調：健庭是國民黨的終身黨員，永遠是藍營的一份子，至於擔任中華民國的監察委員，是否要先停止黨權，健庭絕對尊重黨紀的處裡。

三，關於我仍在上述的司法案件，簡單陳述如下：

1.這個案子延宕了十幾年，我承受了很大的冤屈。任內的決儘管貪污的部分，每一審，法院都判決無罪，事實證明我本沒有貪污。但遺憾的是，二審法院仍以違反商業會計法，判我5個月，雖然可以易科罰金，但我不接受，商業會計跟我立委職務毫無關係，所以我選擇上訴到底，為的是要爭取完全的清白。我有信心，司法最終會還我公道。

2.我相信府方對這案子必定做了相當程度的了解，才會提名我，謝謝他們信任我的品格操守。

3.我認為這個官司是上帝給我的試煉，讓我親身體會遭遇不公平對待的委屈和無奈，將來在面對人民陳情案件時，我會有更多的同理心來了解和處理。

四，關於美麗灣的爭議，長期以來存在許多立場和誤解。我簡單說明如下：

1，美麗灣是一個BOT案，2004簽約，動工，2009我上任時，美麗灣已是既成事實，我必須承擔，依法行政來解決問題。監察院糾正的部分都是針對開發前的作為，並非我任內的決策。

2，在環境保護上，我們要求美麗灣做到零排放，而每年環保署針對海岸沙灘水質檢測評鑒，衫原海水浴場都是優良。

3，地方人士和莉桐部落絕大多數都是支持美麗灣營運。他們非常失望美麗灣無法繼續。

4，法院認定環評無效的理由是程序理由與環境保護無關，不能就此論斷美麗灣是違法開發。

5，美麗灣的仲裁結果隨時可能出爐，我過去一切的努力都是為了避免縣政府將承受極大的財政損害，政府和地方雙輸。

五，最後我要表達，如果我的提名案不能得到國民黨的祝福，那麼我寧可退出。因為我之所以接受提名，是希望台灣的社會可以更和諧，我過去的歷練可以繼續為國家所用。若不能達成這樣的目的，就失去意義了。

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