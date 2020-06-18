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竹縣議會首例！余筱菁槓「焚化爐BOO案關窗」　19：5通過「停權1個臨時會期」

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▲余筱菁為「焚化爐BOO」槓上　竹縣議會19：5表決通過「停權1個臨時會期」。（圖／翻攝余筱菁 客家好妹仔臉書）

▲余筱菁因在臉書PO出這張張益生關窗照，並影射圖利唯一一家投標廠商，遭張向檢院提告、自訴余筱菁涉嫌加重誹謗他，另提案以余筱菁毀謗縣議會名譽為由送請紀律委員會調查。（圖／翻攝臉書《余筱菁 客家好妹仔》，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣議員余筱菁多次反對縣府現階段的焚化爐興建案，更因此與其他同僚槓上，縣議會17日則以余筱菁在臉書上「毀謗」該會名譽為由，以19比5的票數通過表決，通過紀律委員會對余筱菁處分「停權1個臨時會會期的決議」，余筱菁將不得出席8月10日到8月14日召開的第10次臨時會。

▲余筱菁為「焚化爐BOO」槓上　竹縣議會19：5表決通過「停權1個臨時會期」。（圖／翻攝余筱菁 客家好妹仔臉書）

▲余筱菁在臉書表示，這是新竹縣議會有史以來最黑暗的一天。

「新竹縣議會有史以來最黑暗的一天」余筱菁隨後在臉書發文反擊，強調她是人民選上的議員，卻被其他議員「藍」停權！？自己不僅是新竹縣議會史上第1人，也是全台議會第2個被停權的議員，更問「焚化爐的黑幕到底有多大」。

余筱菁說，「新竹縣議員的職務，是民眾一票一票賦予我的，我在fb公佈的程序委員會的內容與關窗事件，沒有一件事情是污衊造假，而新竹縣環保局對焚化爐唯一廠商一直以來的護航，不回應人民的期待，也絕對是事實。」、「如果這個議會做的事情是不能被公開的才有破壞名譽問題。被公佈關窗戶就要停權議員」、更痛批「身為新竹縣民意最高機構，以國民黨絕對多數票數碾壓小黨，不面對批判就是新竹縣最高民意機構的態度」。

▲余筱菁為「焚化爐BOO」槓上　竹縣議會19：5表決通過「停權1個臨時會期」。（圖／翻攝余筱菁 客家好妹仔臉書）

▲這是余筱菁的第一任縣議員生涯，卻已經是第二次被送紀律委員會。

在新竹縣議會有小辣椒之姿的余筱菁在4月24日以臉書發文新竹縣府決定用BOO方式新建焚化爐一案表達反對立場，由於開會期間，依照防疫標準應該敞開通風的窗戶，卻被另名程序委員會委員張益生以內部會議並非民眾請願時間為由而關上窗戶、拉上窗簾維持會議正常運作，阻擋住窗外民眾陳情的聲音。

余筱菁現場提出質疑，認為防疫期間，室內無法保持1.5公尺的安全距離應該更注意空氣流通，人民也有陳情抗議的權益，民眾合理陳情，又未攜帶危險武器，應予以尊重，事後，余筱菁再於臉書發文、照，感嘆「新竹縣民很卑微」，文末還#Tag「#BOO不要變歐歐」、「#圖利唯一一家投標廠商」、「#氣爆廠商來標」、「#閉緊緊的最高民意機構！？(呵)」，她認為，「民眾表達抗議是他的權益，我們都是人民一票一票投出來，今天在程序委員會...當他們拉起窗簾的時候，我真的覺得身為新竹縣民很卑微」。

▲余筱菁為「焚化爐BOO」槓上　竹縣議會19：5表決通過「停權1個臨時會期」。（圖／翻攝余筱菁 客家好妹仔臉書）

▲余筱菁認為，環保局在公聽會前，遲遲未說明底渣處理的去處，過去請新竹市幫忙處理的底渣也尚未運回，而目前唯一得標的廠商，又是2019年曾經在觀音鄉附近發生氣爆的廠商，如此決議BOO案實在不妥。

而遭余筱菁點名的張益生則認為，自己因支持焚化爐政策，遭余影射「不面對民意」、「圖利唯一一家投標廠商」讓他氣憤難平，先後向檢院提告、自訴余筱菁涉嫌加重誹謗他，另提案以余筱菁毀謗縣議會名譽為由送請紀律委員會調查。

張益生的提案更被另外9名議員一起提案或是連署後送入縣議會的紀律委員會，委員會在11日開會討論後通過余筱菁累犯，做出應停權1個臨時會會期的決議。17日下午縣議會35席議員中有31人出席，24人投票表決，其中支持懲戒19人，而綠黨余筱菁、時力連郁婷、勞動黨羅美文和陳新源及民進黨張珈源等5人反對。

▲余筱菁為「焚化爐BOO」槓上　竹縣議會19：5表決通過「停權1個臨時會期」。（圖／翻攝余筱菁 客家好妹仔臉書）

▲▼余筱菁在臉書公布決議內容。

▲余筱菁為「焚化爐BOO」槓上　竹縣議會19：5表決通過「停權1個臨時會期」。（圖／翻攝余筱菁 客家好妹仔臉書）

▲余筱菁為「焚化爐BOO」槓上　竹縣議會19：5表決通過「停權1個臨時會期」。（圖／翻攝余筱菁 客家好妹仔臉書）

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