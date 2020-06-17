迷昏前女友勒殺劫財！狠男嗑泡麵還想X屍　法官： 尚非殘忍惡劣判無期

記者陳凱力／新竹報導

新竹陳姓男子以「最後一次聊天」為由將戴姓前女友騙到摩鐵，先以FM2迷昏洗劫財物，再將她勒死、姦屍，伴屍6小時，當中還外出買毒、吃泡麵，戴女父親哭泣痛斥陳男泯滅人性，要求法官對他判死刑，但合議庭法官認，陳男殺人手段「尚非殘忍惡劣」，其犯行未到處以極刑程度，最後依強盜殺人罪判處無期徒刑。

判決書指出，陳姓男子與戴女原為男女朋友，2019年6月間分手，陳男得知戴女手上還有20多萬元存款，因覬覦她的存款，開始一系列的迷昏、盜款、殺人計畫。

▲▼新竹陳姓男子以「最後一次聊天」為由將戴姓前女友騙到摩鐵，先以FM2迷昏洗劫財物，再將她勒死、姦屍，伴屍6小時，當中還外出買毒、吃泡麵。（資料照／記者陳凱力翻攝）





陳男事先準備好FM2再約戴女，佯稱要與她「最後一次聊天」將她載往汽車旅館，兩人喝酒聊天至凌晨，陳趁對方不注意時，將預先用熱水融化的FM2摻入啤酒罐內讓戴女喝下並趁藥效發作洗劫其財物，直到戴女感到不對勁，試圖離開，陳男為阻止對方，再將戴女活活勒死。

陳男勒斃戴女後，還佯裝戴女發簡訊給室友「晚上我睡這好了、早上再回去換衣服、太累了、心好累」，讓室友誤會戴女外宿，陳男接著脫去戴女衣物企圖姦屍，卻因無法勃起而作罷。

接著陳男用戴女手機登入她的網路銀行，轉帳10萬元到自己戶頭，再冒用戴女信用卡，以語音平台繳納自己4632元電話費。期間陳男還拿戴女皮包內的2千元外出買毒、泡麵。清晨5點多，陳男又傳簡訊給前妻彭女「謝謝你對我作的這些報復！恭喜你！你真的成功了！因為你徹底的改變了我！」，然後再以戴女手機傳送「可以幫我打卡嗎？剛起床、還要回去換衣服」等訊息給戴女室友，才騎機車離開汽車旅館。房務人員前往敲門才發現戴女竟裸身陳屍房內，一旁還有摺疊整齊的女性衣物，消防人員前往協助將戴女送醫。

而離開汽車旅館的陳男隨即前往便利超商，試圖盜領戴女的17萬存款，但因不知密碼而放棄，陳男再用戴女的信用卡預借現金，也因非本人失敗。不過陳男並未因此作罷，當天早上10點多再到網咖盜刷戴女信用卡買了300元遊戲點數。

警方鎖定陳男後，報請檢方簽發拘票前往逮人，但期間陳男竟還LINE給前妻「我已經殺了戴女，下一個就是你！」前妻嚇得趕緊報案，警方也擔心殺紅眼的陳男真的會去找前妻，於是請她虛與委蛇拖延時間，引蛇出洞後，才於晚間在新竹縣竹東鎮逮捕陳男。

陳男落網後供詞數變，一開始說坦承為感情衝動殺人，後來被發現下藥又改口說原本要同死。死者父親出庭時痛哭說，陳男不斷騷擾女兒，除了要錢還是要錢，把女兒當成提款機，女兒在日記也有提到，並要求法官判陳男死刑。然而合議庭認為，陳男殺人手段「尚非殘忍惡劣」，因此其犯行尚未罪無可逭，未到處以極刑程度，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。

珂潤潤浸保濕洗顏慕斯 原價480元，特價365元

弱酸性呵護敏感肌

泡沫細緻減少拉扯肌膚

►男保全組「鬼抓人」變態殺人 膠帶封嘴鐵鍬凌虐…活活打死獨子棄公墓



►「愛情動作片」沒刪乾淨 4年後老司機社團瘋傳…酸民譏「癢」被法辦



►癡情夫不知她出軌！日日問警「找到我老婆沒？」 4天後…妻已成袋屍