　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環保署補助竹縣772萬蓋焚化爐惹議　署長張子敬承諾會去協調

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼反焚化爐自救會怒批環保署補助新竹縣興建焚化爐。（圖／反焚化爐自救會提供）

▲反焚化爐自救會怒批環保署補助新竹縣興建焚化爐。（圖／反焚化爐自救會提供）

記者許展溢／台北報導

反焚化爐自救會4月北上到立法院前怒批環保署竟核發補助款772萬元，給新竹縣高效能垃圾熱處理BOO案，若興建焚化爐除破壞資源，還會排戴奧辛，和令人頭疼的灰渣。民進黨立委洪申翰今（21日）要求環保署未取得正當性前不要補助。署長張子敬承諾會去協調。

立法院衛環委員會今邀請環保署就「物聯網發展情形」、「空氣及水質污染改善」專題報告。洪申翰提到焚化爐已經窮盡方法無法解決，才會讓可燃廢棄物到焚化爐燒，問題是前端有很多不確定問題和糟糕現象，導致便宜心態，以為多蓋焚化爐就好，非常難取信於民，以補助新竹縣772萬例子，環保署在取得正當性前，不應該繼續補助。

請繼續往下閱讀...

▲▼立法院社福衛環委員會 環保署長張子敬未戴口罩 備詢官員換梅花座位 立委陳瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲對於補助772萬給竹縣蓋焚化爐，張子敬承諾洪申翰可以協調。（圖／記者屠惠剛攝）

張子敬說，對於垃圾處理的最基本是各縣市要能夠解決自己，環保署作為主管機關不是說要補助焚化爐，這件事是可以協調，因為都還沒發生。洪申翰追問是否可做到？張子敬承諾是可處理的。

國民黨立委吳斯懷提到，現在垃圾量變成很重要議題，台灣有8縣市沒焚化爐、2縣市不能用或沒用。張子敬表示，雲林是合約有糾紛，及行政程序有問題環評撤銷，台東則沒啟用。吳斯懷問，政府存在目的是解決人民問題，雖然法律限制上有招標環評等狀況，但花政府這麼多預算蓋好焚化爐，當時一定有需求目的，現在不能用，政府要解決，夠與不夠有很多解決方式。

ET快訊
被國台辦酸「隱瞞疫情一把好手」　陳時中回應了
UberEats訂餐中千萬！1、2月發票有7張千萬大獎沒領　
帳戶連3個月狂被「Google小額扣款」　過來人揭超驚人內幕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國台辦瞎酸「隱瞞疫情一把好手」　陳時中大笑回應了！

專業照顧國家級武術選手　安南醫院中西合療護國手

大學個人申請招生放榜！5萬考生獲分發　錄取率6成創新高

像開彩券大獎！陳宗彥難忘寶瓶星檢疫　憶「台灣疫情2危機」壓力大

防疫旅遊都跟團⋯專家曝「示範缺失」：疫情衝擊沒人敢跟團出遊

「臉書受災戶」吳念真想找回80萬粉絲　「綠光夜總會」直播與李永豐互嗆

設籍沒3年難入學！頭份國中年年大爆滿　議員批：教育處無作為　

環保署補助竹縣772萬蓋焚化爐惹議　署長張子敬承諾會去協調

88萬粉專蒸發！486先生自嘲「變成癟三了」合作秒喊卡...搧了我一巴

人夫出任務「好市多買拖鞋」挨罵了！照片一曝…萬人笑瘋：同腳不同碼啦

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

520就職大典蔡英文唱國歌全沒漏　美首次祝賀：台灣是可靠夥伴！

牧羊犬化身奶爸照顧等家幼貓　跨種族的愛！親舔、陪玩超暖心

國台辦瞎酸「隱瞞疫情一把好手」　陳時中大笑回應了！

專業照顧國家級武術選手　安南醫院中西合療護國手

大學個人申請招生放榜！5萬考生獲分發　錄取率6成創新高

像開彩券大獎！陳宗彥難忘寶瓶星檢疫　憶「台灣疫情2危機」壓力大

防疫旅遊都跟團⋯專家曝「示範缺失」：疫情衝擊沒人敢跟團出遊

「臉書受災戶」吳念真想找回80萬粉絲　「綠光夜總會」直播與李永豐互嗆

設籍沒3年難入學！頭份國中年年大爆滿　議員批：教育處無作為　

環保署補助竹縣772萬蓋焚化爐惹議　署長張子敬承諾會去協調

88萬粉專蒸發！486先生自嘲「變成癟三了」合作秒喊卡...搧了我一巴

人夫出任務「好市多買拖鞋」挨罵了！照片一曝…萬人笑瘋：同腳不同碼啦

總統府駭客入侵來自境外？　刑事局：目前無法判斷

「黑暗中的光」京華城拆除　廢墟區燒烤店唯一亮燈

國台辦瞎酸「隱瞞疫情一把好手」　陳時中大笑回應了！

借2億擔保金卻沒錢還　許金龍重回看守所提抗告遭駁

專業照顧國家級武術選手　安南醫院中西合療護國手

大學個人申請招生放榜！5萬考生獲分發　錄取率6成創新高

工程師暈船閃婚正妹GG了！　連辦2場婚禮傾家蕩產…不到1年離婚「下場超悽慘」

「攀岩美女」李虹瑩防疫期間爬桌子　秀變態肌力超反差

像開彩券大獎！陳宗彥難忘寶瓶星檢疫　憶「台灣疫情2危機」壓力大

德丙有3人疑似確診正接受隔離　全隊暫停訓練沒有恢復時間表

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

梅雨「重頭戲」登場防治災　全台4天降雨熱區、時程出爐

帳戶狂被「Google扣款」　過來人揭內幕

猛鬼樂園淪試膽勝地…詭譎靈異故事頻傳

直播主印尼魚冒充台灣魚　網紅烏鴉踢爆

產房當廚房！辣媽9分鐘記錄生5寶

豪乳女記者自爆：單身中最愛2類型

好市多又悄悄上架Airpods Pro...價格大省千元

有3面相「靠魅力賺大錢」！命理老師曝「耳高於眉」超狂能力

FoodPanda狂被投訴564件

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

朱自清其實超討厭父親！〈背影〉真相「根本演八點檔」

老公出車禍！人妻急call...結局神展開

更多熱門

相關新聞

環團無限期連署要求下台　環署長回應了

環團無限期連署要求下台　環署長回應了

蔣萬安問健保費調漲時程　衛福部這樣說

蔣萬安問健保費調漲時程　衛福部這樣說

環保署長張子敬留任　環團提無限期連署下台

環保署長張子敬留任　環團提無限期連署下台

台東環團反對啟用焚化爐

台東環團反對啟用焚化爐

半裸男樹下拉屎　地方媽媽錄影蒐證喊：撿走

半裸男樹下拉屎　地方媽媽錄影蒐證喊：撿走

關鍵字：

反焚化爐自救會新竹縣焚化爐垃圾處理環保署張子敬洪申翰吳斯懷

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

梅雨「重頭戲」登場防治災　全台4天降雨熱區、時程出爐

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

羅志祥7千字懺情文太長！　他「濃縮成12字」被推爆

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面