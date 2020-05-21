環保署補助竹縣772萬蓋焚化爐惹議　署長張子敬承諾會去協調

▲反焚化爐自救會怒批環保署補助新竹縣興建焚化爐。（圖／反焚化爐自救會提供）



記者許展溢／台北報導

反焚化爐自救會4月北上到立法院前怒批環保署竟核發補助款772萬元，給新竹縣高效能垃圾熱處理BOO案，若興建焚化爐除破壞資源，還會排戴奧辛，和令人頭疼的灰渣。民進黨立委洪申翰今（21日）要求環保署未取得正當性前不要補助。署長張子敬承諾會去協調。

立法院衛環委員會今邀請環保署就「物聯網發展情形」、「空氣及水質污染改善」專題報告。洪申翰提到焚化爐已經窮盡方法無法解決，才會讓可燃廢棄物到焚化爐燒，問題是前端有很多不確定問題和糟糕現象，導致便宜心態，以為多蓋焚化爐就好，非常難取信於民，以補助新竹縣772萬例子，環保署在取得正當性前，不應該繼續補助。

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▲對於補助772萬給竹縣蓋焚化爐，張子敬承諾洪申翰可以協調。（圖／記者屠惠剛攝）



張子敬說，對於垃圾處理的最基本是各縣市要能夠解決自己，環保署作為主管機關不是說要補助焚化爐，這件事是可以協調，因為都還沒發生。洪申翰追問是否可做到？張子敬承諾是可處理的。

國民黨立委吳斯懷提到，現在垃圾量變成很重要議題，台灣有8縣市沒焚化爐、2縣市不能用或沒用。張子敬表示，雲林是合約有糾紛，及行政程序有問題環評撤銷，台東則沒啟用。吳斯懷問，政府存在目的是解決人民問題，雖然法律限制上有招標環評等狀況，但花政府這麼多預算蓋好焚化爐，當時一定有需求目的，現在不能用，政府要解決，夠與不夠有很多解決方式。