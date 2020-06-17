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竹北養殖場發現感染「十足目虹彩病毒」　1207斤澳洲螯蝦全數銷毀

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▲竹北養殖場發現感染「十足目虹彩病毒」　1207斤澳洲螯蝦全數銷毀。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣家畜所發現感染十足目虹彩病毒的螯蝦。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區某澳洲螯蝦養殖場感染十足目虹彩病毒（Decapod iridescent Virus 1；DIV1），為防範疫情擴散，家畜所立即對該場進行移動管制，禁止場內水產養殖物移出場外，縣府農業處立即與家畜所組成銷毀作業及評價補償小組進行相關處理作業協調，於15日進行全場可能感染物品銷毀、屍體掩埋、養殖池相關區域消毒及補償評價等作業，本次銷毀澳洲螯蝦約1207.2斤、蝦苗約2萬1060尾，將依農委會補償標準蝦子每斤240元蝦苗每尾1元補償。

▲竹北養殖場發現感染「十足目虹彩病毒」　1207斤澳洲螯蝦全數銷毀。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼本次銷毀澳洲螯蝦約1207.2斤、蝦苗約21060尾，將依農委會補償標準蝦子每斤240元蝦苗每尾1元補償。

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▲竹北養殖場發現感染「十足目虹彩病毒」　1207斤澳洲螯蝦全數銷毀。（圖／新竹縣政府提供）

家畜疾病防治所彭正宇表示，十足目虹彩病毒已在中國發生多年，它是一種傳染力極高的病毒性疾病，對蝦、龍蝦及蟹類的致死率可達80%以上，台灣地區蝦類養殖場近期首遭虹彩病毒入侵，本場感染源經調查為蝦苗，縣府相關單位已著手輔導養殖戶儘速進入復養程序，保障養殖戶生計。

農業處處長范萬釗籲請養殖戶引進健康蝦苗，落實養殖池曬池、整池及消毒防疫工作，養殖物若有異常請隨時通報家畜所進行檢驗，多一分預防、少一分損失。家畜所將持續監控該場養殖池消毒工作，並加強竹北周邊地區蝦類養殖場疾病監控、消毒防疫及宣導工作，確保有效控制病原。

▲竹北養殖場發現感染「十足目虹彩病毒」　1207斤澳洲螯蝦全數銷毀。（圖／新竹縣政府提供）

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