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南投、雲林垃圾堆如山臭翻惹民怨！環保署：垃圾處理屬地方權責

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▲▼行政院環保署。（圖／記者林敬旻攝）

▲環保署表示，垃圾處理屬地方權責。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

南投、雲林縣因沒焚化爐，地方不滿垃圾愈堆愈多，喊話環保署快組成「國家隊」協助解決。環保署今（16日）表示，垃圾處理屬地方權責，但也會協助地方籌建自有處理設施。

環保署說明，南投未興設焚化爐，雲林焚化廠因涉環評及商務仲裁問題未啟用，因此多年來協助調度這兩縣垃圾到有焚化廠縣市處理，但垃圾處理依法屬地方權責，南投及雲林轄內掩埋場仍有容量，長期未有效利用，地方政府應加強協調鄉鎮公所，優先運用既有容量。

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▲農曆春節將至，年終家家戶戶大掃除，雲林縣因應垃圾清運，春節期間除小年夜當天收運垃圾外，1月24日除夕當天各鄉鎮市清潔隊於中午及夜間增加兩時段收運垃圾，清運路線與收運點不變。（圖／雲林縣政府提供）

▲地方抱怨垃圾愈堆愈多，惡臭難聞。（圖／雲林縣政府提供）

環保署指出，除補助垃圾推平覆土妥善堆置外，同時也協助地方透過垃圾篩分，將高熱值的部分篩出，以備將來可以直接做為輔助燃料用途，減少垃圾未來對焚化廠的倚賴。雲林部分，近3年總計核定補助縣府約2億辦理掩埋場改善、打包、垃圾分選及產製衍生燃料等工作，後續將責成縣政府積極協調運用既有掩埋場空間，妥善暫置垃圾並及進行篩分，雲林縣過去成功以機械分選將垃圾轉製成輔助燃料的方式，將持續補助擴大辦理。

南投部分，環保署表示，近3年核定補助縣府總計達2.1億辦理垃圾轉運、打包篩分及掩埋場改善等工作，後續將責成縣府積極協調運用轄內掩埋場容量，妥善暫置垃圾並及進行篩分，並以將來可供作工業輔助燃料為目標。縣府規劃籌設綠能中心計畫及縣長對外表示將興建自有熱處理設施，亦請儘速提出具體興辦計畫，中央也會給予協助。

▲斗六市公所為解決垃圾問題向雲林縣政府爭取經費，以打包之方式將廢棄物破碎、壓縮後再以特製可燃性膠膜層層包覆，來隔絕氣味及減少暫置所需空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環保署指出，雲林焚化廠因涉環評及商務仲裁問題未啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保署最後強調，南投及雲林垃圾問題，中央已提供相當多的經費補助，長期而言，地方政府應加速籌建自主的處理設施，同時加強民眾宣導，落實資源回收垃圾減量，減少垃圾處理負擔。且垃圾處理本來就是地方權責，長期依靠外縣市焚化爐已無法解決，地方既有掩埋設施容量應優先充分運用，但也會協助地方籌建自有處理設施，解決垃圾問題。

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