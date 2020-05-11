雲林無焚化爐垃圾堆置再現危機　垃圾無藍綠盼地方中央攜手解決

▲立法委員蘇治芬11日邀集環保署環境督察總隊長李健育、口湖鄉長林哲凌等到口湖鄉垃圾堆置轉運場會勘，雲林縣口湖鄉垃圾堆置轉運場累積超過兩千噸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣口湖鄉垃圾堆置轉運場累積超過2千噸，立法委員蘇治芬11日邀集環保署環境督察總隊長李健育、口湖鄉長林哲凌等到口湖會勘，共同呼籲縣政府處理垃圾要有策略，現場也承諾中央將為縣府廢棄物政策把脈，邀請雲林縣府與縣內20鄉鎮到中央會商垃圾解決方案。

為口湖鄉垃圾堆置轉運場累積2000噸問題，雲林縣環保局陪同環保署環境督察總隊總隊長李健育及地方鄉親進行現勘，雲林縣府積極協助公所並特別感謝環保署伸出援手，緊急調度500公噸委外焚化協助量能，但也期盼本著區域合作政策及平等互惠原則，後續仍給予雲林縣大力協助。

口湖鄉長林哲凌表示，鄉公所只能由清潔隊收回家戶垃圾，由縣政府統籌調度全縣垃圾運送焚燒、掩埋等去化處理，從2018年處理4200噸、2019年處理2080噸，今年至今只處理400噸，垃圾清運量逐年遞減口湖鄉快被垃圾淹沒了，並感謝蘇治芬立委協助處理，林哲凌說，衷心期盼雲林縣政府全力協助垃圾清運。

雲林縣環保局長鄭育麟表示，雲林縣掩埋空間有限，目前常態性以每日110噸委外處理垃圾的去化，但因受託處理的縣市焚化爐老舊致焚化量下降，無法接收本縣全數垃圾進行處理，尤其自去108年中開始更加惡化，導致垃圾逐日累積，即使本縣大力推動資源回收、廚餘製肥，減量垃圾，仍面臨垃圾堆置問題。

鄭育麟指出，各縣市焚化爐因老舊可受理焚化量下降，區域合作量能處理嚴重不足，導致沒有焚化爐可焚化的雲林垃圾堆置量嚴重，雲林縣政府截至目前已經積極協助處理將近7萬5千公噸的垃圾委外清運，垃圾不分藍綠，希望中央依照區域治理計畫協助調度垃圾外運焚化，才能解決雲林長久以來的垃圾問題。

▲雲林縣口湖鄉垃圾堆置轉運場累積超過2千噸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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