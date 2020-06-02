南投缺焚化爐「垃圾」難消化　林明溱：地方不要抗爭才建的成

▲南投縣議員于秀英議會質詢，南投垃圾處理問題。縣長林明溱表示，縣府正計畫興建焚化爐，若找到合適興建地點，希望民眾不要抗爭。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

南投縣沒有垃圾焚化爐，全縣每天約250噸垃圾量，多年來只要遇上外縣市焚化爐歲修，來不及消化的垃圾即大量堆置，引發民怨。議員于秀英質詢垃圾處理問題，縣長林明溱表示，縣府正計畫興建焚化爐，垃圾分類等生質能源科技進步，可降低污染層面，縣府若找到合適地點建焚化爐，希望民眾不要抗爭。

縣長林明溱表示，解決南投垃圾處理問題，一勞永逸的辦法就是興建焚火爐，他曾到日本等地考察，目前科技進步，以南投縣每天產生約250噸垃圾來說，經過細分類處理後，約僅剩50噸垃圾需要焚化，能達到送燃的垃圾完全燃燒，塑膠袋甚至還可以回收再利用，不會有二次污染等問題。

林明溱強調，目前縣府正尋覓合適興建焚化爐地點，如果民眾有合適地點歡迎提供，可由縣府收購土地興建，也希望民眾不要抗爭。南投縣環保局表示，外縣市焚化爐歲修期間，暫時無法處理的垃圾，均會打包成方塊，做好外膜覆蓋及消毒措施，避免衍生臭味空汙及環境衛生問題。

縣議員于秀英強調，如果是對的事情，縣府就應該去做，縣長不要怕抗爭，民眾怕興建焚化爐，主要是擔心焚化過程產生污染物污染環境和影響健康，許多民眾還不知道如同縣長所說的先進的焚化爐設備，污染問題已大幅減少，甚至不會有污染，縣府應廣為宣導、說明，讓民眾明瞭，減少阻力。

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