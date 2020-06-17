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竹縣消保官「當門神喝花酒」3年獲利138萬　「腐蝕信賴」遭建請從重量刑

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▲新竹縣消保官辦公室遭廉政署搜索　縣府證實：是真的。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹縣消保官羅仕臣遭起訴並建請從重量刑。（資料照／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣消保官羅鈞盛、環保局代理局長羅仕臣、消防局副局長陳中振、新湖地政事務所主任周明堂，共同接受與其等具職務上利害關係之黃男提供有女陪侍飲宴之不正利益(俗稱喝花酒），新竹地檢署檢察官偵查終結，認定羅等5人涉及貪污治罪條例於職務上之行為，收受不正利益、公務員職務上之行為交付不正利益罪嫌，於17日依法提起公訴，並建請法院對消保官羅仕臣從重量刑，以正官箴、以儆效尤。

據調查，消保官羅鈞盛於2015年間結識瑞X建設公司負責人黃男，黃男為使其在新竹縣內興建之建案順利銷售，乃以保證獲利方式，使羅鈞盛投資瑞X建設興建之建案，自2015年起迄今，羅鈞盛總計獲利138萬4千元，另黃男平日亦經常招待羅鈞盛至有女陪侍之場所以維持彼此間良好之關係。

▲新竹縣消保官辦公室。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣消保官羅鈞盛、環保局代理局長羅仕臣、消防局副局長陳中振、新湖地政事務所主任周明堂，因喝花酒於1月間遭搜索調查。

羅鈞盛為確保其投資獲利，對於瑞X建設與新竹縣政府所屬局處間之行政裁罰、消防安全設備竣工查驗、土地建物所有權移轉登記申請案進度等公法關係，均藉其所任消保官之地位從中遊說、施壓承辦公務員，更進一步與羅仕臣、陳中振、周明堂就其等所掌職務，於2018年6月至2020年1月間，共同接受與其等具職務上利害關係之黃男提供有女陪侍飲宴之不正利益(俗稱喝花酒）。

新竹地檢署於2018年間接獲法務部廉政署提報前述涉貪案情資，隨即組成專案小組偵辦，歷經長時間蒐證，於2020年2月20日、3月26日，與新竹地檢署共6名檢察官以團隊辦案方式，指揮法務部廉政署廉政官持搜索票對相關人等進行搜索。

檢察官訊問後，羅仕臣、陳中振獲准羈押禁見。全案偵查後，新竹地檢署檢察官認羅鈞盛、羅仕臣、陳中振、周明堂、黃男等5人涉貪污治罪條例及對公務員職務上之行為交付不正利益罪嫌，於17依法提起公訴。

檢察官認為，羅鈞盛長期擔任新竹縣政府消保官，職掌消費者申訴、消費爭議調解事項，且擔任新竹縣政府九大行業（舊稱八大行業）聯合稽查小組召集人等重要職務，更應廉潔自持、恪遵法律規範，竟為貪圖黃男讓利之高額報酬，長期接受酒色招待，忘卻其身分職責，以其職務影響力充當黃男之「門神」，藉此謀得個人不法利益，已嚴重危害國家行政的廉潔性，更腐蝕國民對於公務員不可收買性與執行公務依法行政之信賴，為此建請法院從重量刑，以正官
箴，並儆效尤。

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