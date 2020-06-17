6天共137人確診！　北京疾控中心：疫情在早期就被發現

▲ 北京新發地市場爆發疫情，大批武警進駐把守。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

北京新冠肺炎疫情在短短6天內，造成153例核酸檢測陽性，其中137例確診，無症狀感染者16例，引發外界討論是否存在「隱匿、滯後」。對此，北京市疾控中心副主任龐星火17日強調，結合病人發病時間的流行曲線推斷，此次疫情在「在早期即被發現。」

北京市第123場疫情防控新聞發布會今天下午召開，龐星火表示，初步推斷，本次疫情是由人際傳播或物品環境污染引發的感染。





▲北京市疾控中心副主任龐星火。（圖／翻攝新京報）

她進一步表示，目前病例中，以普通型和輕型病例為主，佔總病例數的95%。另由於初期病例均與新發地市場存在密切關聯，再結合發病時間的流行曲線，由此推斷，疫情在早期即被發現。

龐星火說，從當前流行病學調查和實驗室檢測結果，以及前期開展環境及相關人群的排查結果看，北京市當前疫情涉及範圍，仍主要集中在新發地市場。

但面對確診病例數持續增加，龐星火坦言，目前北京市疫情還處於上升期。考慮該市場是本市最大的農副產品交易場所，物流廣泛、人員密集，疫情擴散風險大，控制難度較大，「不排除發病人數未來還會維持並持續一定時間。」

▲北京重啟封閉式管理，全城進行大規模核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

龐星火也強調，北京突發公共衛生事件應急響應級別已由三級提升至二級。高風險街鄉、新發地市場相關人員嚴禁離京，其他人員堅持非必要不出京，另市民非必要不聚餐、不聚會、不聚集，人員展開相關活動時，盡量保持1公尺以上社交距離。

對於近日啟動的全城大篩查，北京市委組織部副部長張強說，6月13日起，北京已經對35.6萬人次進行了核酸檢測，今天將完成對大數據篩查的35.5萬涉疫市場相關人員，應做的相關檢測工作。

目前，北京已經有1個地區疫情風險等級為高風險，另有27個地區為中風險。

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