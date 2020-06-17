　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

6天共137人確診！　北京疾控中心：疫情在早期就被發現

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京新發地市場爆發疫情，大批武警進駐把守。（圖／記者任以芳攝）

 記者陳政錄／綜合報導

北京新冠肺炎疫情在短短6天內，造成153例核酸檢測陽性，其中137例確診，無症狀感染者16例，引發外界討論是否存在「隱匿、滯後」。對此，北京市疾控中心副主任龐星火17日強調，結合病人發病時間的流行曲線推斷，此次疫情在「在早期即被發現。」

北京市第123場疫情防控新聞發布會今天下午召開，龐星火表示，初步推斷，本次疫情是由人際傳播或物品環境污染引發的感染。

▲北京市疾控中心副主任龐星火。（圖／翻攝新京報）

▲北京市疾控中心副主任龐星火。（圖／翻攝新京報）

她進一步表示，目前病例中，以普通型和輕型病例為主，佔總病例數的95%。另由於初期病例均與新發地市場存在密切關聯，再結合發病時間的流行曲線，由此推斷，疫情在早期即被發現。

龐星火說，從當前流行病學調查和實驗室檢測結果，以及前期開展環境及相關人群的排查結果看，北京市當前疫情涉及範圍，仍主要集中在新發地市場。

但面對確診病例數持續增加，龐星火坦言，目前北京市疫情還處於上升期。考慮該市場是本市最大的農副產品交易場所，物流廣泛、人員密集，疫情擴散風險大，控制難度較大，「不排除發病人數未來還會維持並持續一定時間。」

▲▼北京,街頭,防疫,社區,檢疫。（圖／記者任以芳攝）

▲北京重啟封閉式管理，全城進行大規模核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

龐星火也強調，北京突發公共衛生事件應急響應級別已由三級提升至二級。高風險街鄉、新發地市場相關人員嚴禁離京，其他人員堅持非必要不出京，另市民非必要不聚餐、不聚會、不聚集，人員展開相關活動時，盡量保持1公尺以上社交距離。

對於近日啟動的全城大篩查，北京市委組織部副部長張強說，6月13日起，北京已經對35.6萬人次進行了核酸檢測，今天將完成對大數據篩查的35.5萬涉疫市場相關人員，應做的相關檢測工作。

 目前，北京已經有1個地區疫情風險等級為高風險，另有27個地區為中風險。

►他奶奶的美麗小秘訣

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
韓國瑜生日自嘲「最近失業了！」　穿短褲低頭看卡片…許下1祝福
快訊／台中八仙山三角點1男「失去生命跡象」！直升機出動吊掛
快訊／共軍運8、殲10再闖我西南空域　空軍偵巡機升空廣播驅離
少龍挑仙女「超胸標準」曝！　她應訊微笑硬撐…聽到自己不是唯一
快訊／5高中生漁光島戲水！玩到一半「漂出外海」2人溺水搶救中
獨／政大「詠春拳教授」確定解職　臉書懺悔文曝光：展現反省與承
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

起床後突然聽不到！她以為是突發性耳聾...醫挖出「一大坨黑色物體」嚇傻

大陸長征火箭「一箭三星」！　高分九號03星等衛星順利進軌道

6天共137人確診！　北京疾控中心：疫情在早期就被發現

6同學3天連環羞辱：傻X！16歲少女崩潰墜樓亡..媽泣血：早知道不叫她忍了

她出差喝酒醉倒！一個月後竟懷孕「孩子不是男友的」嚇傻...

北京16日新增31例確診「最小僅8歲」　已緊急篩檢35.6萬重點人員！

鮭魚北京洗白成功？　陸媒：上架指日可待

澄清「國籍選擇說」　小明父母跪求政府讓孩子回家

北京直擊／大數據監測「隱藏版行程」 無意擦肩確診病患...接通知核酸檢測

北京嚴禁重點人員離京！陸4航司：「滿足這些條件」免費退票

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

獨／「在不瘋狂」游否希認愛「網紅團員」　想「先有後婚」5年內成家：我過氣了！

起床後突然聽不到！她以為是突發性耳聾...醫挖出「一大坨黑色物體」嚇傻

大陸長征火箭「一箭三星」！　高分九號03星等衛星順利進軌道

6天共137人確診！　北京疾控中心：疫情在早期就被發現

6同學3天連環羞辱：傻X！16歲少女崩潰墜樓亡..媽泣血：早知道不叫她忍了

她出差喝酒醉倒！一個月後竟懷孕「孩子不是男友的」嚇傻...

北京16日新增31例確診「最小僅8歲」　已緊急篩檢35.6萬重點人員！

鮭魚北京洗白成功？　陸媒：上架指日可待

澄清「國籍選擇說」　小明父母跪求政府讓孩子回家

北京直擊／大數據監測「隱藏版行程」 無意擦肩確診病患...接通知核酸檢測

北京嚴禁重點人員離京！陸4航司：「滿足這些條件」免費退票

《聲林2》戰友狹路相逢　「DD52」搶位賽當對手

怨未照顧老母害身體不好...兄弟聯手狂打繼父　抓頭撞汽車爆頭慘死

史上最大規模！凱擘等19系統165萬戶與中天、TVBS等11頻道爆11億授權費爭議

巨人傳奇難擋帕金氏症享壽81歲　隊史首位賽揚投手

孔劉《鬼怪》家具台灣買得到　推滿額贈佈置偶像劇場景

中職／一起做公益　唐寶寶為中信兄弟開球

新店隨機殺人凶嫌聲請精神鑑定　死者父出庭哽咽：天理何在？

愛紗偽裝收音師亂入《食尚》被識破　興奮看「G下蛋」

獨／生日激戰…他喇舌「喇到詭異肉球」爆氣分手！18歲妹為愛手術…醫驚：超罕見

遠見／以色列新銳歷史學家　深度解構「後新冠世界」

酒店拍照「綠臉女站角落」　狂歡哥嚇問通靈師...網：還有小的

大陸熱門新聞

年輕妹出差后莫名其妙怀孕了！竟是…

北京「所有社區」封閉式管理！

北京疫情升溫　進入二級應急響應

女嗑隔夜西瓜起床無法走路　險休克喪命

前妻有了新戀情！他深夜錘殺分屍

北京患者現「關節痛」奇特症狀！

餐廳5位員工全中鏢！老闆：顧客快去篩檢

北京今日疫情記者會！網驚見細節嚇歪

一打開門「樓梯消失了」　租客傻眼「只剩空洞」：房東沒通知！

獨／北京班機爆滿？他發照片打臉兒科醫

北京進入「二級響應」　15項防疫措施曝光

北京直擊 家長接學生像逃難

北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課！

2歲男童在被子上玩了10分鐘確診！

更多熱門

相關新聞

桃園最後確診病患出院　確診與居家隔離人數已「歸零」

桃園最後確診病患出院　確診與居家隔離人數已「歸零」

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，桃園市鄭文燦17日上午主持市政會議時宣布，桃園市最後1名確診病患17日出院，全市確診住院人數已「歸零」，居家隔離人數也歸零，目前桃園居家檢疫人數下降至1635人，疫情已經趨緩，但防疫任務還未結束，希望大家繼續努力與持續溝通，一起並肩作戰到最後。

紐約州檢察長籲蘋果、Google嚴審第三方接觸追蹤App

紐約州檢察長籲蘋果、Google嚴審第三方接觸追蹤App

北京16日新增31例確診病例「最小僅8歲」

北京16日新增31例確診病例「最小僅8歲」

鮭魚洗白？　陸媒：上架指日可待

鮭魚洗白？　陸媒：上架指日可待

宏國總統伉儷染新冠肺炎　蔡英文、吳釗燮祝早日康復

宏國總統伉儷染新冠肺炎　蔡英文、吳釗燮祝早日康復

關鍵字：

新冠肺炎中國北京新發地大陸疫情大陸戰疫龐星火

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面