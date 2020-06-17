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鮭魚北京洗白成功？　陸媒：上架指日可待

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▲▼北京鮭魚下架。（圖／記者任以芳攝）

▲因應新冠肺炎疫情，北京許多超市將鮭魚下架。（示意圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

北京疫情二次爆發，6天已造成137人確診，批發市場「鮭魚」在一開始成為眾矢志之，但中國疾控中心應急中心副主任施國慶昨晚在記者會上表示，「目前還沒有證據來表明三文魚（鮭魚）是新冠病毒的宿主或者中間宿主。」可能讓鮭魚「脫罪」成功，因此有陸媒報導就稱，重新上架或許指日可待。

6月16日晚，北京市舉辦第120場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，施國慶在會上表示，在這次新發地聚集性疫情相關的被污染的局部場所，通過檢測確實發現鮭魚有被污染的情況，「但是進入到污染場所之前的鮭魚ˋ，並沒有檢測出新冠肺炎病毒。」

▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲北京新發地海鮮市場是第二波疫情爆發的重災區。（圖／記者任以芳攝）

事實上，鮭魚之所以成為眾矢志之，最早是因北京新發地批發市場董事長張玉璽指出，相關部門抽檢時從切割進口鮭魚的覘板上，檢測到了新冠病毒，而該產品的貨源來自京深海鮮市場。

之後，北京各大市場將鮭魚等海產下架封存，其他省分陸續跟進，甚至日式料理店、超市也下架鮭魚產品，更出現許多餐廳自清，自己原本販售的「鮭魚生魚片」，其實是用國產鱒魚的亂象。

在施國慶發言後，《第一財經》等陸媒報導稱，鮭魚重新上架或許指日可待，從現有資訊表明，鮭魚可能是入境後，在市場或過程中遭到感染，而非自帶病毒。

科信食品與營養信息交流中心主任鍾凱表示，「我認為是時候重新考慮何時上架和如何上架的問題了。」他說，在訊息不充分的情況下，對鮭魚作暫時下架的避險處理是正確的，但在訊息逐步明朗的情況下，重新上架鮭魚也是正確的。

▲▼北京鮭魚下架。（圖／記者任以芳攝）

▲北京超市下架敏感水產品。（圖／記者任以芳攝）

施國慶強調，使用鮭魚或其他食品，都要清洗乾淨，進行必要的加工。

在此之前，香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁在接受《中國新聞周刊》採訪時也表示，海鮮不太可能作為一種傳染源，因為魚類作為低等生物，魚類病毒傳染給人的情況幾乎沒有發生過，「現在沒有證據表明病毒能夠在魚身上複製，也就是說鮭魚本身作為病毒載體的可能性是非常小的。」

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友說，鮭魚砧板查出新冠病毒陽性不能說明太多問題，「感染的人在砧板前講話、交易時飛沫的噴出，也可能造成污染，因此不能說鮭魚就是病毒的『中間宿主』，北京爆發的新冠肺炎疫情由中間宿主引發的可能性幾乎為零。」

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