北京16日新增31例確診「最小僅8歲」　已緊急篩檢35.6萬重點人員！

記者鄭思楠／綜合報導

北京近6日已經累計報告新冠肺炎確診病例137例，16日起將應急回應級別上調為二級。其中，16日單日新增新冠肺炎確診病例31例。據官方最新公佈，最小的患者僅8歲，最大70歲，全部病例均與新發地市場有關聯。

▲北京已對35.6萬重點人員進行核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

6月17日下午，北京市第123場新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會召開。北京市疾控中心副主任龐星火通報了昨日新增的31例確診病例的相關情況。

龐星火表示，6月16日0時至24時，北京新增新冠肺炎確診病例31例，其中男性19例，女性12例；年齡平均43歲，最小8歲，最大70歲；豐台區19例、大興區5例、東城區3例、海澱區3例、西城區1例；臨床分型輕型10例，普通型20例，重型1例，全部病例均與新發地市場有關聯。

此外，會上通報，6月13日起，北京已經迅速對新發地等出現疫情的市場人員、周邊社區居民、大數據排查涉疫市場人員，社區敲門行動中主動報告、有關接觸史的人員以及全市各農貿市場工作人員約35.6萬人進行了核酸檢測，今天將完成對大數據篩查的35.5萬涉疫市場相關人員的檢測工作，對重點行業、重點領域、重點地區人員的核酸檢測工作也在同步進行。

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