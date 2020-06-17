宏國總統伉儷染新冠肺炎　蔡英文、吳釗燮祝早日康復

▲蔡英文2016年10月3日上午在總統府會晤葉南德茲。（資料照／總統府提供）

記者蘇晏男／台北報導

友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）夫妻及2名助手17日證實感染新冠肺炎。對此，外交部透露，第一時間已向該國轉達總統蔡英文及外交部長吳釗燮的誠摯關懷，並預祝早日康復，而葉南德茲則對我方的問候表示感謝。

吳釗燮也藉由外交部推特表示，在這考驗的時刻，他的思念和祈禱與葉南德茲伉儷同在。我的宏都拉斯總統好朋友是位鬥士，將會成功戰勝病毒，請堅強！

另外，外交部指出，為因應宏國日益嚴峻的疫情，政府日前已陸續捐贈一批防疫物資，包括醫療用口罩、N95口罩、防護衣、核酸分析儀暨試劑、奎寧藥錠、熱像儀及額溫槍等，並透過視訊提供台灣防疫成果的經驗分享，協助宏國對抗疫情。未來我國也會持續協助宏國進行防疫工作，期盼宏國人民早日恢復正常生活。

葉南德茲在當地時間16日晚間透過電視談話，證實他與妻子皆感染新冠肺炎，並透露他周末的時候開始覺得身體不適；而路透社報導則指出，葉南德茲症狀輕微，在接受治療後，感覺身體已經好轉許多，並透過遠距及助理協助的方式繼續工作。

美國約翰霍普金斯大學全球疫情統計顯示，截至台灣時間17日中午12時40分，宏都拉斯總感染確診數為9656例，累計330人染疫病逝。

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